Els contrabandistes tornen al carnaval d’Ordino

Ordino última els detalls per a la celebració del carnaval i segons es va informar ahir tornarà a tenir com a plat fort la representació de l’espectacle Els contrabandistes. L’actuació serà dilluns a ls 12 del migdia a la Plaça Major. Es tracta d’una farsa en què es jutgen aquests personatges arrelats en l’imaginari cultural del Pirineu. L’obra compta amb intèrprets voluntaris i estarà dirigida per Pilar Capdevila, codirectora de l’Esbart Valls del Nord. En el mateix escenari i a les 13 hores hi ha programat el tradicional caldo de carnaval que es repartirà a tots els assistents.

Qui ja ha començat la celebració són els padrins, que avui a la tarda han participar al carnaval interparroquial que es s'ha fet a la sala del Prat del Roure d'Escaldes. L'esdeveniment ha aplegat fins a mig miler de padrins i padrines de totes les parròquies, menys la de Canillo. Ordino hi ha participat per primer cop. S'han fet un total de sis actuacions i totes han tingut premi. La cònsol major del comú escaldenc, Trini Marín, s'ha mostrat contenta de poder acollir aquest esdeveniment i ha agraït especialment a la gent gran el seu esperit de festa, assegurant que "molts de nosaltres hauríem de prendre nota".

D’altra banda, la representació del Judici dels contrabandistes d’Encamp serà diumenge a les 16 hores a la plaça dels Arínsols i com és tradició, l’acte anirà seguit d’una botifarrada popular. Amb tot, les activitats carnavalesques comencen demà amb la penjada del Carnestoltes a la plaça del Consell a les 13 hores. I a partir de les 15 hores es farà la desfilada de les carrosses. El dilluns serà el torn del Ball de l’Ossa a l’aparcament Prat de l’Areny, el dimarts a la nit es podrà assistir a la tradicional Operació del Carnestoltes i el punt i final a la festa es posarà dimecres amb una sardinada popular i la llegida de les últimes voluntats i la crema del Carnestoltes.

‘Interviú’ carnavalesc amb accent encampadà

La revista Interviú va deixar de sortir al mercat el mes passat, però l’enginy de la Comissió de festes d’Encamp ha permès que aquesta setmana mateix alguns polítics de la parròquia hagin protagonitzat la portada de la històrica publicació. Bé, matisem. Els han immortalitzat a les portades innèdites de l’Encamp Interviú. És a dir, a les esperades portades i cartells de pel·lícula que omplen les pàgines del tradicional Diari de Carnaval que serveix per anunciar la programació de la festa. I ningú se n’escapa. De les 50 sombras de Maribel y Troguet, als pòsters dedicats a Laura [Mas] Obregón o a Pere [Marsenyach] Vázquez, a qui fan lluir cos.



Tampoc s’obliden del desgavell al grup mixt, amb Pere [López] Douglas, Josep [Pintat] Turner i Vicenç [Mateu] Devito protagonitzant el film La guerra del megamix, o del canvi de ministeri de Gilbert Saboya, que convertit en Saboya Dicaprio protagonitza El renacido (ministeri perdut, vida encontrada, diuen).



Entre els reculls de notícies en destaca la instal·lació d’unes escales mecàniques a tocar del túnel d’Envalira perquè els contrabandistes «puguin fer la seva feina complint les lleis de Salut en el treball» o la proclamació de la independència del poble amb el Pas que continuarà com a «colònia-perfumeria».



La sàtira dels joves tampoc s’ha oblidat del cònsol-topògraf ni de les retallades aplicades per una de les consellers del comú. Saben de qui parlem? Doncs tindran la resposta de la lletra E a l’adaptació del concurs Passapalabra.