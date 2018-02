Els sindicats es neguen a comunicar els dies de vaga amb més antelació

Els sindicats es neguen a anunciar els dies concrets que faran vaga amb més de 24 hores d’antelació. Consideren que ja van fer el preavís oportú quan van comunicar que es faria del 19 de febrer al 19 de març i matisen que, a manca d’una regulació al país, s’han fixat en les lleis veïnes, que estipulen precisament que la vaga es pot anunciar un dia abans.

L’Executiu va demanar dimecres passat que els treballadors comuniquin amb més temps quan faltaran al seu lloc de treball perquè «els ciutadans puguin disposar dels serveis més fonamentals» i es «faciliti la vida a les famílies». Davant d’aquestes declaracions, els col·lectius tenen una resposta clara: «el Govern ha tingut temps suficient per fer les coses bé i no haver d’arribar a aquest extrem».

En concret, el secretari general de l’USDA, Gabriel Ubach, remarca que «l’Executiu demana ara, però nosaltres [els sindicats] ja fa temps que volem que hi hagi un consens i una negociació amb les lleis». Tanmateix, el portaveu del col·lectiu de Bombers, Joan Torra, assegura que si hi ha aquesta incertesa pel que fa al funcionament de la vaga és perquè no hi ha una regulació, i afegeix que «25 anys són una espera massa llarga per legislar el dret de vaga», per tant, ara no es pot reclamar.

Serveis mínims

Els sindicats estan negociant un a un amb el Govern els serveis mínims que hauran de tenir durant els dies de vaga. Pel que fa al col·lectiu de Bombers, Torra destaca que ja s’han reunit amb la direcció i que estan a l’espera d’arribar a un acord.

Tot i això, especifica que degut a la manca de personal que pateix el cos, és possible que no puguin arribar a fer vaga, ja que a hores d’ara són aproximadament uns 20 efectius diaris repartits en les quatre casetes del país i ja s’està «treballant amb els mínims. D’operadors telefònics, per exemple, n’hi ha dos, i els serveis mínims estipularien que es requereix aquest mateix nombre, per tant, l’única solució que hi hauria seria posar a algú altre en el seu lloc durant els dies de vaga». De totes maneres, Torra remarca que cal esperar a veure quins serveis s’estipulen. «I en cas que l’acord no sigui proporcional a la nostra plantilla i no puguem fer vaga per manca de personal, anirem a la justícia, perquè se’ns estarà negant un dret».

Dies de la vaga

Se sap la durada mínima de l’aturada, però encara no es coneix si es farà cada dia o en diferents intervals. De fet, el sindicat d’Ensenyament i la Policia faran el proper 19 de febrer una assemblea per decidir aquests termes. Al respecte, Ubach detalla que tots els sindicats faran vaga els mateixos dies, «així es va acordar en l’assemblea general, però cada col·lectiu decidirà com fer-la i amb qui».

D’altra banda, Torra especifica que si el Govern fa un pas enrera, la vaga no es farà, «però no n’hi ha prou amb retirar la llei de la Funció Pública, també cal que s’aturin les sindicals i les laborals».

Crítiques al comunicat de DA

Els sindicats també lamenten que DA trametés dimecres al vespre un comunicat assegurant que «hi ha hagut predisposició al diàleg» i que s’ha «compartit l’evolució» de la reforma de la Funció Pública amb els col·lectius arribant a una «entesa» conjunta. Els treballadors no comparteixen per a res aquesta visió i fins i tot remarquen que hi ha un problema de comunicació: «Una de dos», destaca Ubach, «o el grup parlamentari de DA no sap que fa el Govern o a l’inrevés, el Govern dels millors no explica a DA com van les coses». Torra tampoc veu adient les paraules dels demòcrates i matisa que no s’ha escoltat als sindicats en cap moment.

Ubach pregunta on estan els acords que «proclama DA als quatre vents» i remarca que amb una reforma tan important com aquesta cal «negociar i no imposar»

Segons Ubach, aquesta manca de consideració per part de DA ja ve d’anys enrera, «ens van fer el mateix amb la llei de les pensions i el codi de relacions laborals. Vam presentar esmenes, es van fer comissions i no van servir per a res». I ara, amb la llei de la Funció Pública «ha tornat a passar, van contractar una empresa externa per redactar les bases de la llei i se’ns va presentar un text amb les línies vermelles ja traçades. Se’ns va dir que es podrien fer al·legacions i durant quatre mesos vam estar fent reunions en comissió consultiva, però al final, només ens han deixat canviar algun punt i coma i les faltes ortogràfiques». Novament, «no se’ns ha fet cas».

Davant d’aquests fets, Ubach pregunta on estan els acords que «proclama DA als quatre vents» i remarca que amb una reforma tan important com aquesta, «ja no només la de la Funció Pública, sinó també tota l’adscrita a les lleis laborals i sindicals, cal diàleg, consens i menys imposició, perquè el cap de Govern, Toni Martí, ha de saber que negociar no és sinònim d’imposar».