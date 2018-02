DA defensa l’adjudicació a l’empresa del germà de Martí

L’executiva de DA defensa la legalitat de l’adjudicació del servei de manteniment informàtic del Govern a l’empresa Spai, de la qual n’és l’únic administrador el germà del cap de Govern, Toni Martí. El grup demòcrata considera que la “mala fe” és el que ha incentivat les acusacions cap a la decisió de contractar en diverses ocasions, des del 2015 i fins a aquest gener, la companyia en qüestió sense que passés per un concurs públic. La polèmica va començar dilluns arran de la denúncia que els sindicats de l’administració púbica van presentar a la fiscalia. Segons el comunicat que va enviar ahir la formació, «l’especificitat tècnica que la llei estableix per fer l’adjudicació directa està plenament justificada».



D’altra banda, el titular a la delegació andorrana al Consell d’Europa, Carles Jordana, va assegurar ahir en una roda de premsa que no vol posar en perill la presència d’Andorra a l’organisme per la «manca de responsabilitat del grup mixt», que ha d’arreglar l’incompliment de paritat de gènere per poder-ne ser membre.