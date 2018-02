Mortés afirma que no es construirà a Arcalís

Està descartat completament que es pugui arribar a construir des del punt de vista immobiliari a Arcalís». Així de contundent es mostra el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, quan se li pregunta per l’etern debat de si es veurà edificat el peu de pistes de l’estació ordinenca. Un debat que apareix cada vegada que es parla de les inversions que poden dur a terme els privats interessats en els camps de neu per tal de fer-los rendibles. Ara, amb l’oferta de Saetde sobre la taula, la resposta torna a ser la mateixa. No hi haurà immobles. «El plec de bases que s’ha fet dona continuïtat al pla director que es va aprovar fa un any i aquest pla no incloïa construir», afirma, tot afegint que «hi ha un tema molt important: la llei del sòl».



Els terrenys on es troba l’estació són demanials, és a dir, terrenys que són de propietat comunal sense haver estat comprats o adquirits a través d’una cessió «i per tant no s’hi pot construir». En aquest sentit detalla que «com a molt, el què es pot construir a una estació d’esquí són edificis de serveis pel propi negoci». La resta, insisteix en què «està descartat».

Oferta

Justament sobre l’oferta que ha presentat Saetde al concurs convocat pel comú per adquirir el 76% de l’accionariat de Secnoa, el cònsol ja va anunciar que la proposta compleix «al 100%» els requisits previstos en el plec de bases, si bé han incorporat una sèries de matisos que la corporació ha decidit sotmetre a exposició pública. Si no hi ha al·legacions, el contracte amb Saetde es podria signar al març.



L’entrada de capital privat a l’accionariat de l’estació ha de comportar un revulsiu per a la parròquia i Mortés no amaga que el fet que l’inversor sigui del país «ens dóna una seguretat important». «Hem de pensar que van ser pioners en el món de la neu a Andorra i per tant, això dona una seguretat i unes garanties que el projecte tirarà endavant de forma coherent amb les necessitats del país», assenyala. Destaca, a més, que és «un inversor que coneix molt bé la idiosincràsia del país i sap molt bé les necessitats del món de la neu en aquest moment a Andorra».

Dinamització

El cònsol es mostra convençut que l’operació anirà bé, especialment per dinamitzar la parròquia, «ens dona l’eina que ens feina falta». Cal tenir present que el fet que el comú no hagi d’invertir a l’estació «permetrà que poguem fer moltes més inversions a la parròquia». Això no passa ara perquè «tota la inversió que fem a Arcalís es computa com a endeutament» i per tant es limita la capacitat inversora de la corporació.



Des del seu punt de vista, doncs, l’entrada d’un privat farà que «convertim un cercle viciós en un cercle virtuós» ja que «el fet que poguem invertir més a la parròquia serà bo per a l’estació i si hi ha inversions a l’estació també serà bo per a la parròquia i per al país». I és que va voler insistir en el fet que la neu «és una de les fonts d’ingressos més importants que tenim al país i per tant, cal treballar de la millor manera possible perquè sigui així».

Hivern

De moment la temporada és bona. «Tot i les inclemències del temps que no ens han afavorit massa perquè hem hagut de tancar diversos dies, però la veritat és que a data d’avui s’estan complint les perspectives que teníem. Estem pel bon camí», indica, afegint que malgrat que no disposa de xifres concretes, «estem dins el pressupost que havíem previst».