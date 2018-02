Perilla la Copa del Rei per la convocatòria de vaga

Guerra oberta entre l’ACB i l’Associació de Basquetbolistes Professionals (ACB). No es posen d’acord en la signatura del conveni col·lectiu i el sindicat de jugadors va convocar una vaga pel 14 de febrer, un dia abans de l’inici de la Copa del Rei, com a mesura de pressió, posant en perill que es pugui arribar a disputar la competició.

Ni la reunió de cinc hores mantinguda a la seu del Consell Superior d’Esports, amb la mediació del secretari d’Estat, José Ramon Lete, va servir per arribar a un acord en un tema que s’està allargant. El dia escollit per a la vaga és l’anterior del començament a la Copa del Rei, que es disputa a las Palmas de Gran Canària del 15 al 18 d’aquest mes. «Es fa així per a que no hi hagi possibilitat de viatge i amb això estem seguint els dictats de tots els jugadors, no només dels espanyols, sinó dels comunitaris i els extracomunitaris. Hem sentit el seu alè i la seva força, i això ens la dona per prendre aquesta dura decisió», assegurava Alfonso Reyes, president de l’ABP. Aquesta determinació «és un cop de puny sobre la taula. Ja està bé que no es compti amb els jugadors, que es pensi que només estan aquí per complir els dictats dels clubs. No és així. No només a l’ACB, aquest és un missatge per a altres organismes que creuen que els jugadors no tenen drets suficients per saber que són els principals protagonistes d’aquest espectacle i que se’ls tingui en compte». Reyes assegura que té al darrere tot el suport tant dels clubs com dels propis jugadors.

La falta d’acord en el fons salarial és la font principal del conflicte entre l’ABP i l’ACB

El principal focus del problema està en el fons social, la quantitat que l’ACB aporta a l’ABP per al seu manteniment, que és de 315.000 euros. «Sense fons social, no hi ha sindicat», assegurava, anant més enllà afirmant que «el seu objectiu és acabar amb l’associació, debilitar-la». A la trobada per part de l’ACB va assistir-hi Esther Queraltó, secretària general de l’entitat, i sis representants de clubs. «Desafortumadament hem trencat les negociacions a pesar de l’esforç realitzat per atendre les condicions del sindicat, no ha estat possible posar-nos d’acord sobre el fons social», exposava Queraltó, que confia que finalment no es produeixi la vaga anunciada i que «se separi el conflicte laboral amb la competició». Deixa la porta oberta a tornar-se a asseure’s en breu les diferents parts implicades per fer «tot el possible per a que la Copa del Rei es jugui». Confia que «l’ABP entengui que una cosa és discutir o no tenir conformitat sobre el fons social, i una altra cosa molt diferent és que com a conseqüència d’això es produeixi un perjudici de tal magnitud sobre la competició».

Des de l’ACB entenen que «el fons social és la clau de tot, sens dubte, perquè la resta d’extrems hem acceptat», com l’increment de salaris mínims. La proposta del seu organisme, que no va ser acceptada, és substituir el fons social de la propera temporada per un pagament fix de 220.000 euros i l’1% dels ingressos nets de televisió de la Lliga Endesa, i les següents tres campanyes un de 105.000 fixes i un 1% variable pels drets televisius.