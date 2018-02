Arrenca el ‘show’ olímpic

S’alça el teló. Els Jocs Olímpics de PyeongChang donen inici aquest migdia, hora andorrana, amb la cerimònia d’obertura. És un dels moments que sempre queden a la retina de qualsevol edició, amb l’espectacle previ, discursos, desfilada de les delegacions i l’encesa del peveter. Andorra hi serà present, amb Irineu Esteve com a banderer. Una de les imatges serà la desfilada conjunta de les dues Corees.

L’esdeveniment compta amb 92 països i 3.544 atletes participants, 15 esports i 215 partits al programa, i 306 medalles en joc. En total seran 19 dies de competicions. Després de passar els primers dies a PyeongChang el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, assenyalava que «aquests Jocs estan molt ben organitzats, la seguretat és molt més relaxada que no pas a Sotxi i de moment tot funciona bé. L’únic és el fred, en fa molt. A més és un humit i es té més sensació de fred». El dirigent destacava que als esportistes andorrans amb els que ha coincidit «els he vist molt bé a tots, amb moltes ganes».

Esteve tindrà els seu instant de focus a la cerimònia d’obertura quan surti a l’estadi portant la bandera tricolor. «Estic molt content de ser el banderer», afirmava l’esquiador de fons, que ja va poder palpar els traçats per on competirà: «Hem fet entrenaments i hem començat a reconèixer les pistes per a les curses que venen. Estem bastant preparats». El tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Joan Erola, després de l’últim entrenament comentava que «tot ha anat bé. Hem pogut fer els treballs d’intensitat programats i s’ha trobat molt bé», que els fa agafar confiança de cara a les curses que té per davant a Corea del Sud. Martí valora sobre Esteve que «és cert que sortirà una mica lluny perquè no estarà dels primers com va estar a l’última Copa del Món, però això serà a la sortida, no dic a l’arribada». Lluís Marín també va aprofitar el dia per exercitar-se, fent-ho amb l’equip francès.

En els primers entrenaments oficials de descens, Marc Oliveras va completar-los a la 48a posició amb un registre d’1.44,56 minuts. Joan Verdú va ser 55è amb 1.44,95. Max Tissot, tècnic de la FAE, assenyalava que «l’entrenament no ha sigut molt bo, però és una pista en què mai han competit abans i és de les que costa agafar bones referències de línies i situar-se bé. Amb un bon treball de vídeo segur que anirà millor». El més ràpid de la jornada va ser el canadenc Manuel Osborne-Paradis, que disputa els seus quarts Jocs Olímpics, marcant un registre d’1.40,45. A continuació es classificava el noruec Kjetil Jansrud (1.40,76), que fa quatre anys a Sotxi es va penjar la medalla de bronze de descens, a més d’adjudicar-se l’or en supergegant. Tercer va ser el suís Mauro Caviezel (1.40,90) i quart l’actual campió olímpic de l’especialitat, l’austríac Matthias Mayer (1.41,20).

Moreno, 19a al descens dels Campionats del Món júnior

A la darrera prova dels Campionats del Món júnior, Cande Moreno va concloure a la 19a posició del descens que va disputar-se a Davos (Suïssa).

L’esquiadora andorrana signava un crono d’1.11,58 minuts, i va aconseguir rebaixar punts FIS, marcant-ne 47.65. La campiona va ser la noruega Kajsa Vickhoff Lie amb 1.10,10. El podi el completaven la suïssa Juliana Suter (1.10,38) i la russa Iulija Pleshkova (1.10,65).

A l’estació francesa de les Saises es va disputar un segon gegant FIS, on Xavi Salvadores va tornar a ser el més destacat entre els participants del Principat, com havia fet el dia anterior. Va completar la carrera a la 24a posició amb un crono d’1.53,67. Albert Pérez no va acabar la segona mànega, mentre que Àxel Esteve no competia. El vencedor era el francès Thibaut Favrot amb 1.50.52. A continuació es classificaven els seus compatriotes Remy Falgoux (1.50,81) i Alexandre Coltier (1.50,99).

A Bardonecchia (Itàlia) es va disputar un descens de categoria citadine i un entrenament oficial de la disciplina de velocitat. Matías Vargas va fregar el podi a la cursa, finalitzant a la quarta posició amb un temps d’1.13,09, mentre que Quim Rodríguez era 8è amb 1.13,82. Tots dos van rebaixar punts FIS, marcant 44.41 i 57.00, respectivament. Es va imposar l’italià Federico Tomasoni (1.12,46). Segon era el seu compatriota Marco Furli (1.12,77) i tercer el francès Emilien Delor (1.13,03). A l’entrenament posterior, Vargas era tercer amb 1.14,75 i Rodríguez 9è (1.15,61). El més ràpid va ser l’italià Matteo Franzoso (1.14,07), seguit per Delor (1.14,16).