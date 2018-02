Espanya lloa el Principat en cooperació internacional

El secretari d’Estat de Cooperació Internacional per Iberoamèrica i el Carib del Govern espanyol, Fernando Garcia Casas, va ser el protagonista de la clausura de la cinquena edició del curs en cooperació internacional i voluntariat de la Universitat d’Andorra, on va destacar la «significativa contribució per habitant» que té Andorra en aquesta matèria.

També la tècnica en Afers Multilaterals i Cooperació Internacional del Govern, Júlia Stokes, va assegurar que les entitats andorranes que treballen internacionalment són molt actives i molt coneixedores del terreny on cooperen, mentre que la coordinadora del curs, Carla Riestra, va afegir que cada cop la gent és més conscient que «necessitem donar un cop de mà a fora», i que bona mostra d’això és l’èxit que té any rere any la formació.

Casas també va aprofitar la visita per reunir-se amb el cap de Govern, Toni Martí, qui va agrair el suport del país veí del sud per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020. Durant la trobada, van tractar aspectes de les relacions bilaterals i van coincidir a celebrar els 25 anys de relacions diplomàtiques entre els dos països.

El secretari d’Estat espanyol va mantenir una reunió de treball amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en la qual es va exposar l’acció del Govern al voltant de la cooperació internacional; es va tractat l’evolució, les prioritats i objectius, les acciones que es duen a terme, així com els reptes actuals i el creixent interès de la societat andorrana en el voluntariat internacional.

Dins de l’agenda de Garcia Casas hi ha prevista una visita al Consell General i una trobada amb el síndic general i la subsíndica; també participarà en l’acte de cloenda del curs de cooperació internacional i voluntariat de la Universitat d’Andorra i oferirà una ponència sobre els reptes d’iberoamèrica dins les sessions de Diálogos Iberoamericanos, entre d’altres activitats.