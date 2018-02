Els liberals recolzen els veïns de l’Aldosa contra la ETR

Liberals d’Andorra (Ld’A) ha constatat de primera mà «la manca de voluntat del Govern i el Grup Demòcrata per seure a avaluar amb els veïns de l’Aldosa alternatives a la ubicació de l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) que es vol construir a la zona».

Els consellers Jordi Gallardo, Judith Pallarès i Ferran Costa van visitar ahir, amb els membres de la plataforma Javier Iriarte i Alfons Valdés, els diversos emplaçaments que es proposen per part dels residents amb l’objectiu de reduir l’impacte paisatgístic i augmentar la distància respecte als immobles habitats de la zona.

Entre les propostes de la plataforma destaca el Bosc de les Paulelles, lluny del nucli habitat, i un terreny adjunt al del projecte actual al Bosc de la Gonarda i que requeriria negociar amb el propietari, ja que és privat. «El Govern no ha tingut la voluntat de parlar amb els veïns per avaluar aquestes opcions», va apuntar Pallarès. Per això, el Grup Parlamentari donarà suport a les dues esmenes al Pressupost del PS i UL que qüestionen la ubicació de la ETR i l’impacte visual del projecte del Govern.