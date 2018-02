Els Jocs Olímpics, inaugurats

Josep Anton Cerdán Head of Equity Andbank

La cerimònia combina diferents aspectes de la tradició coreana, sense faltar tampoc elements actuals, amb la música i la llum com a principals protagonistes. La desfilada de les delegacions s’ha produït amb un ordre diferent a l’habitual, seguint l’alfabet coreà, el hangul. Andorra ha aparegut a la 47a posició a l’estadi, amb Irineu esteve portant la bandera tricolor, acompanyat per la resta d’esportistes nacionals, tècnics i membres de la delegació del Comitè Olímpic Andorrà. A continuació es realitzarà el parlament de les autoritats, el jurament pel joc net dels esportistes, entrenadors i jutges; i l'encesa del peveter.

La 23a edició dels Jocs Olímpics d’hivern ja estan en marxa. La cerimònia d’inauguració a l’estadi de PyeongChang que s’està realitzant en aquests moments obren l’esdeveniment, que compta amb 92 països i 3.544 esportistes, que prenen part en 15 disciplines. A les graderies hi ha 35.00 espectadors, que aguanten estoicament el fred.

Per Joan Josep Blasco

