L’‘outlet’ del Pas de la Casa penja d’un fil

El projecte d’outlet que es volia instaurar al Pas de la Casa havia de ser una de les mesures estrella del nou pla de compres que està impulsant el Govern, però a causa dels recels que ha aixecat la incitativa entre alguns comerciants de la zona, el Ministeri de Turisme i Comerç ha decidit començar a buscar altres alternatives i mesures comercials que també permetin reactivar el poble.

El líder de la cartera, Francesc Camp, ha destacat avui durant una roda de premsa que, precisament, el Govern s’ha estat reunint al llarg d’aquesta setmana amb diversos empresaris del Pas i de les parròquies centrals per veure com «valoren la proposta de l’outlet, i si finalment no s’acaba fent, es buscaran alternatives. De fet, al llarg de les reunions ja han anat sorgint algunes propostes». Tot i això, el projecte encara no s’ha descarta al cent per cent, «el que farem ara és treure unes conclusions de les trobades i definir si cal seguir endavant o si és millor buscar una altra actuació».

Un client amb més estatus

Sigui quina sigui la iniciativa que s’acabi prenent, el ministre té clar que és necessari fer un canvi i que cal recuperar el perfil d’excursionistes que hi havia al Pas «fa 20 o 30 anys». Aquesta variació passarà per modificar els productes que es venen, perquè cada vegada el tipus «d’oferta com la moda, els accessoris i l’electrònica va minvant, mentre que la centrada en el tabac, l’alcohol i l’alimentació creix. I aquest tipus d’oferta l’únic que fa és portar un client low cost i amb menys poder adquisitiu».Les trobades amb els empresaris també han servit per posar de manifest aquest client ‘no desitjat’ i la importància de donar un gir de 180 graus «als comerços i la restauració» de la zona. Per aquest motiu, Camp ha comentat que s’ha «contactat amb operadors importants que tenen botigues a Andorra la Vella i Escaldes, i altres llocs d’Andorra, i que no les tenen al Pas de la Casa. Aquests operadors de moment no hi són i hem de veure per què, hem de fer que hi vagin».

L’excursionista francès minva

La nova estratègia variarà la venda de productes, que cada vegada s’encamina més cap al tabac i l’alcohol

Al client low cost si suma el fet que cada vegada menys excursionistes francesos decideixen venir al Pas a comprar. Un dels motius és la manca d’oferta esmentada, però també hi ha altres factors, com la dificultat per accedir al país durant les èpoques de mal temporal. Segons ha destacat Camp, a causa dels dies que l’accés amb França va estar tancat, al llarg del desembre passat es van arribar «a perdre 100.000 excursionistes que cada any entraven pel Pas». D’aquests, 80.000 van ser francesos. Tot i la davallada, el Govern espera que de cara a aquest any es pugui augmentar el nombre total d’excursionistes en un 0,3% i el de turistes en un 2,1%.

Camp ha fet aquestes declaracions durant una compareixença efectuada davant dels consellers generals per presentar el balanç del Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme d’aquest any.

Alguna cosa «grinyola»

En vista de la important disminució d’excursionistes, el conseller independent de la Massana, Joan Carles Camp, ha comentat avui que les «muntanyes són les mateixes que fa 20 anys» i que en canvi les accions per millorar els accessos entre Andorra i França només fan que proliferar, per tant, alguna cosa «grinyola». De fet, ha preguntat si la baixada d’excursionistes gals i el retard en la reestructuració de les xarxes viàries es deu a una mala «relació amb França».

En resposta, Camp ha assegurat que la situació de bilateralitat amb el país veí és molt positiva i va recordar alguns dels projectes que ja estan en marxa i que mostren una «gran col·laboració» entra ambdues institucions, com la iniciativa Sapyra (emmarcada en el programa Poctefa).

Diferencial de preu

El desembre ha perdut 180.000 excursionistes francesos per la manca d’oferta i la neu

Un altre punt que preocupa a alguns consellers parlamentaris és el diferencial de preu amb els països de l’entorn, que cada vegada sembla que és menor. Camp ha especificat que, en general, Andorra encara té «competitivitat de preus» i que en tindrà «per molts anys més». Tot i això, ha comentat que la compra/venda per Internet cada vegada és més potent i que és «difícil» competir amb els preus que hi ha a la xarxa.

En relació, el ministre ha volgut destacar que un dels problemes amb què es troben les empreses del país, sobretot les petites, a l’hora d’exportat els seus productes és l’import de taxes que han de pagar en passar per la frontera i el fet que els caps de setmana l’àrea de tramitació de la duana estigui tancada. Aquestes dues problemàtiques ja s’estan tractant.