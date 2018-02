França fa pressió enviant a la UE la proposta sobre el tabac

La negociació amb la UE sobre el tabac segueix més viva que mai, sobretot després que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, hagi explicat avui en una roda de premsa que la petició que França va fer a Andorra a finals de gener perquè reduís el diferencial de preu del producte respecte al dels seus països veïns, s’ha traslladat a Brussel·les. El pas que ha fet França pressionarà més el Govern andorrà, que des d’un principi i, encara ara, continua assegurant que la sobirania fiscal del país és intocable. La proposta francesa, ja en mans de la UE, genera preocupació al Principat per l’impacte econòmic que podria causar un augment dels preus del tabac: menys turistes d’Espanya i una caiguda de la indústria tabaquera.

Ubach ha recordat que la UE defensa una posició de consens entre els estats membres. «França va fer una proposta que va recollir la UE i la voluntat de la UE és arribar a una situació de consens». Així, caldrà continuar negociant sobre l’aspecte del diferencial, una proposta que va suggerir França com a contrapartida de l’acceptació que la UE va fer pública al desembre d’establir un període de transició de 30 anys per incloure el tabac dins el règim de la unió duanera un cop entri en vigor l’acord d’associació. Fonts del Govern han assegurat avui, però, que l’augment dels preus no es tractarà a Europa com a moneda de canvi per poder assolir la transitorietat que reclama Andorra i que França ja va acceptar.

La mesura suggerida per França es va donar a conèixer pocs dies després que es publiqués un informe del Ministeri d’Afers Interiors francès en què s’exposava el temor que el contraban de tabac entre Andorra i França estigués contribuint al finançament de grups islamistes. El Govern va treure importància a les consideracions del document i va insistir que continuaria reforçant la lluita contra el frau i el contraban amb més controls, cooperació policial i mantenint un diferencial de preu «raonable» amb el país del sud. Per als tabaquers, aquesta xifra hauria de rondar el 35% respecte al preu de venda a Espanya.

Que el preu s’hagi d’igualar al més baix de la UE és una qüestió que, segons Ubach, es debatrà a les sessions de negociació que s’organitzaran el mes que ve. En els debats de la setmana passada a Brussel·les, el tema del tabac es va passar per alt, però es van discutir els detalls de la lliure circulació de mercaderies, capitals i serveis, tal com va destacar la ministra. Fins que no arribi la propera sessió, Andorra està treballant la seva posició sobre el tabac i espera tenir aviat més elements per arribar a una proposta acceptable per les dues parts.