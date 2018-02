Martí afirma que si la UE entra en temes fiscals no hi haurà acord

El futur del tabac segueix sent una incògnita, malgrat que el cap de Govern va anunciar el passat mes de desembre que la Unió Europea (UE) havia acceptat un període transitori de 30 anys. Els darrers dies s’ha especulat amb el fet que França estaria demanant a Andorra que rebaixés el diferencial de preu a canvi d’acceptar la trentena d’anys de transitorietat. El cap de Govern, Toni Martí, però, va assegurar en declaracions a aquest rotatiu que «la UE sap que dins de l’acord d’associació no hi caben els temes fiscals», de manera que entenen que no es pot imposar el diferencial de preu del tabac. «Es pot dir el que es vulgui però Andorra sempre ha sigut molt clara amb això: els temes fiscals són una qüestió de sobirania», va assegurar. En aquest sentit, i sense dubtar, Martí va sentenciar que «si hi ha temes fiscals pel mig, no hi haurà acord d’associació amb la UE».



Malgrat les darreres notícies que qüestionaven el suport de França, el líder de l’Executiu va afirmar que el tabac gaudirà d’aquestes tres dècades i que aquest acord al qual s’ha arribat «és un gran èxit», tot i que a alguns «mal els hi pesa perquè van dir que no s’aconseguiria mai». En tot cas, va afegir, «la qüestió no és qui ho ha aconseguit, sinó que és un gran èxit per Andorra, que és el que ha d’importar».

El convenciment de Martí amb l’acord al qual s’ha arribat per mantenir l’estatus del tabac durant un llarg període de temps és tal que va considerar que «tindrem notícies pròximament i que aniran en el mateix sentit que vaig dir durant l’esmorzar de Nadal que vam compartir amb els mitjans de comunicació».

La lluita contra el contraban

El que no va negar el màxim representant del Govern és que el contraban és un problema que l’Estat francès ha posat sobre la taula i contra el qual s’ha de lluitar. Amb tot, es va atrevir a dir que «França sempre serà un aliat en aquest acord d’associació».

El cap de Govern manté que la transitòria és de 30 anys i veu bé marcar un preu de venta mínim

Dit això, el líder demòcrata també va reconèixer que «és una evidència que Andorra ha de lluitar contra el contraban». I va agregar que és cert que els darrers anys, però especialment l’últim mes, s’han donat instruccions per intensificar «decididament» la lluita contra el contraban «a tots els indrets però específicament al Pas de la Casa» i va assegurar que «ho continuarem fent». Així mateix, va indicar també que «el tabac és un producte que té preus molt diversos entre els estats de la UE», però que «nosaltres hem de complir amb l’acord del 90, no només amb el tabac, sinó també amb les franquícies comercials».



En tot cas, Martí està convençut que «hem acabat un capítol [el de la lliure circulació de mercaderies]amb el qual hi ha hagut sobresalts, amb una negociació dinàmica, on no tothom ha ajudat amb algunes declaracions, però que finalment acabarà bé i sense temes fiscals». «Em sembla que la posició del Govern és molt clara», va remarcar.



Per exemplificar la necessitat de lluitar contra el contraban, Martí va apuntar que «la gent ha d’entendre que en ple segle XXI veure en plena neu gent amb cordes de 15 persones que està al límit de l’esclavatge, amb les condicions que circulen, no participa en res amb l’Andorra que nosaltres defensem. I per tant, amb això serem intransigents».

Proposta dels tabaquers

Sobre la proposta que els fabricants van fer arribar al Govern per determinar un diferencial fix del 35% respecte als preus d’Espanya, Toni Martí va deixar clar que no vol parlar de cap percentatge concret. El que sí que va reconèixer és que en el sí de la comissió de la UE es va comentar que «era bo que no hi hagués una guerra de preus quan el diferencial de preu és suficientment competitiu». «No parlem de percentatges, el que hem de fer és que el nostre producte sigui competitiu però que no sigui un reclam al contraban. Aquest és l’equilibiri que hi ha d’haver», va opinar el demòcrata.

Malgrat que entén que la UE no ha d’imposar el diferencial i nega que França estigui posant aquest condicional als 30 anys de transitorietat, el cap de l’Executiu sí que està d’acord en què cal marcar un preu de venta mínim. «L’acord d’associació també ha fet que ens adonéssim que a casa nostra també hem de regular alguns aspectes independentment de l’acord amb Europa», va reflexionar.



Finament, Martí va manifestar que «si d’aquí 30 anys un sol producte representa una quarta part dels ingressos, és que no hem reeixit la nostra reconversió econòmica». Això no vol dir, va concloure, que «el tabac no hagi d’aportar diners però no pot ser que sigui el 25% dels ingressos».