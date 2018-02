Els quinquennis no entraran en vigor fins que no s’aprovin els reglaments

El canvi de triennis a quinquennis que preveu la reforma de la funció pública no entrarà en vigor fins que tots els reglaments de la llei estiguin desplegats. Així ho va assegurar el cap de Govern, Toni Martí, a EL PERIÒDIC, que va afegir que la seva voluntat és que dits reglaments es puguin pactar amb els sindicats. El líder demòcrata va deixar clar que la proposta no pretén condicionar la vaga, sinó arribar al màxim consens possible, i va afirmar que «puc entendre que vulguin fer vaga i és legítim». «Perquè es vegi que no som insensibles vull deixar clar que no condicionem res a la vaga. Farem propostes perquè algunes de les coses que reclamen els funcionaris es poden solucionar mitjançant els reglaments independentment que facin vaga», va aclarir. En aquest sentit, va reconèixer que «nosaltres no hem sabut explicar la filosofia d’aquesta llei, però encara estem a temps de fer-ho i en cap cas penso que sigui culpa de la ministra Descarrega». Així mateix, Martí va dir que «sap greu que es parli d’una llei de retallades, perquè no ho és».



En tot cas, però, el canvi a triennis simplement es faria més endavant, ja que l’Executiu està decidit a seguirm amb la reforma, perquè des del seu entendre «el Govern no estalvia diners. Els reparteix d’una manera diferent i premia el funcionari que fa un plus de servei a favor de la comunitat».

Altres propostes

Preguntat sobre altres de les qüestions que preocupen als treballadors públics més enllà dels quinquennis, Martí va afirmar que «no s’aplicarà la llei en els temes més importants fins que no es despleguin els reglaments», deixant clar que «no fem avui aquesta proposta per rebaixar la crispació», sinó perquè el Govern «té una posició moderada».

Fonts consultades diuen que l’Executiu també vol proposar als funcionaris una reducció de jornada

A més d’allargar el moment en què entraran en vigor els punts més polèmics de la llei, fonts consultades per aquest rotatiu també han informat que l’Executiu vol proposar als funcionaris una reducció de la jornada laboral perquè fos més flexible. El canvi aniria encaminat a posar un horari semblant al que tenen els treballadors de la justícia.

serveis mínims pactats i sense salari

La reunió a la qual han estat cridats els sindicats el proper dimarts també ha de servir per pactar els serveis mínims de la vaga. Segons el cap de l’Executiu, dits serveis s’han de consensuar, no poden ser un mano y ordeno dels sindicats ni tampoc del Govern». El màxim representant del Govern també va voler deixar clar que «tota prestació mereix un salari, però si no hi ha servei, no es cobra».

Malgrat la manca de reglamentació sobre el dret a vaga i, per tant, sobre si els treballadors que la secundin cobraran o no, Martí va insistir en què «els informes i el sentit comú diuen que tota prestació mereix un salari i que si no hi ha prestació no hi ha salari. Aquí i arreu».

Resposta a les crítiques de l’oposició

Pel que fa a les crítiques que ha rebut per part de l’oposició que afirma que l’únic motiu per tirar endavant aquesta reforma és complir amb el programa de DA, Martí va respondre que «també hagués pogut fer com d’altres i no tancar res». I va lamentar que «si no hagués tirat endavant la reforma també se m’hagués criticat per no tancar-ho».



A parer del cap de Govern no és una qüestió de desgast o de patir per si la proposta de llei els fa perdre vots. «Jo vaig convocar eleccions després de la reforma del complement de jubilació i el primer mes d’implementació de l’IRPF», va recordar, tot sentenciant que «el que no podem fer és basar sempre les decisions polítiques als calendaris electorals». «La pitjor decisió en política és no agafar mai cap decisió», va concloure el líder de l’Executiu.

Un històric que provoca «falta de confiança»

El cap de Govern va afirmar que cal fer una «crítica col·lectiva des del punt de vista polític», ja que l’any 2000 ja es va votar la llei de la Funció Pública i molts dels reglaments es van quedar sense desplegar. Per tant, va plantejar, «hi ha un incompliment que també es palpa dins l’administració i que crec que provoca una falta de confiança». «Es van anunciar moltes coses però els reglaments que havien de donar substància al que s’anunciava no es van desplegar», va manifestar.

Després, a més, «hi ha desenganys com en l’època del senyor Albert Pintat, amb la supressió del GAdA perquè no acaba de funcionar». DA, com a mínim, a parer del cap de Govern «compleix amb el mandat que ve del 2000». Amb tot, cal dir també que «al cap de tres mesos d’entrar al Govern es va dir obertament que les perspectives de futur que tenien els funcionaris no les podíem complir a nivell econòmic». El que sí que recorda, però, és que «participem en la caixa que farà possible tenir les provisions necessàries, fins el punt que per primera vegada hi ha gairebé 16 milions d’euros de reserves exclusivament per sumar-se al que rebran de jubilació per la CASS».