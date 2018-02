Convenció de banca privada internacional d’Andbank

La 14a convenció de banca privada internacional, en la qual hi han pres part prop de 180 professionals de 27 nacionalitats diferents, especialistes en banca privada del Grup Andbank, va acabar ahir. Els assistents, que han participat en les jornades del 6 al 8 de febrer, provenen de les 11 jurisdiccions en les quals Andbank té presència actualment: Andorra, les Bahames, el Brasil, Espanya, Israel, Luxemburg, Miami, Mèxic, Mònaco, Panamà i l’Uruguai.

El director general del Grup Andbank, Ricard Tubau, va donar el tret de sortida de la convenció, seguit per la ponència d’Àlex Fusté, economista en cap d’Andbank, que va fer un repàs a la situació actual dels mercats i va transmetre l’opinió corporativa sobre l’economia global. L’objectiu principal d’aquesta convenció és compartir la cultura corporativa i la filosofia de l’entitat, presentar el model de suport corporatiu i algunes novetats en productes. Igualment, a les sessions de treball es van tractar els canvis i reptes que el sector de la banca privada, en particular, i el món financer, en general, estan vivint, els canvis i adaptacions a les noves normatives i escenaris possibles, així com temes d’actualitat i de gran rellevància per al sector de la banca privada.

Aquest any han patrocinat l’esdeveniment tres importants gestores de renom internacional que han presentat els seus productes, les seves idees d’inversió i les oportunitats en els diferents mercats a nivell mundial: M&G, MFS i Natixis. Així mateix, i seguint amb la línia de responsabilitat social corporativa marcada per l’entitat en centrar els esforços per ajudar a les tasques d’investigació i de lluita contra el càncer, els assistents van assistir a la conferència Lluita contra el càncer: medicina personalitzada en el tractament de la malaltia, a càrrec del Dr. Josep Tabernero, del Vall d’Hebron Institute of Oncology (VHIO). El Dr. Tabernero és un dels oncòlegs més prestigiosos d’arreu del món i va presentar en la seva conferència els darrers avanços i la manera com està evolucionant la ciència en la detecció precoç i el tractament del càncer.

El projecte internacional d’Andbank és una de les línies de creixement de l’entitat. Anualment, Andbank, l’entitat de banca privada degana del país, reforça aquest equip amb noves incorporacions d’experts professionals en tots els sectors bancaris.