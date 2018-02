El MoraBanc busca una nova marca contra el Joventut

El Divina Seguros Joventut es presenta avui al Poliesportiu d’Andorra (21.00 hores). Estrena entrenador, amb tot el que això suposa. El BC MoraBanc Andorra se centra en sumar el quart triomf seguit, no només pel que significa a la classificació i la línia que se segueix, sinó per establir una nova marca en aquesta etapa a la Lliga Endesa.

El tècnic del conjunt andorrà, Joan Peñarroya, no es refia gens del moment del rival. «Venim de tres victòries importants, però si aquesta competició mostra alguna cosa és que els partits s’han de jugar i treballar molt per aconseguir triomfs», recordant el que va succeir a la primera volta a Badalona, davant «un rival que ens va fer viure un dels pitjors moments d’aquesta temporada», i on «vam perdre de manera espectacular», en un matx que semblava més que guanyat. L’egarenc no pensa en rècords, sinó només en vèncer, perquè «si guanyem tindrem tres setmanes en les quals no estarem pensant que vam perdre l’últim partit de lliga». Veu que «tothom pensa que hem de guanyar sí o sí», però recorda que el Joventut té «jugadors força importants i desequilibrants en l’u contra u».

Oliver Stevic assenyala que «estem en un molt bon moment, però també perillós. Els últims tres partits vam jugar amb tres dels quatre millors equips de la lliga. Ara és contra un que no està tant bé i tothom espera una victòria fàcil. Tenim una mala experiència en un enfrontament com a aquest a casa, contra el Burgos, i segur que necessitem saber si jugarem com sabem».

L’ACB assegura que es jugarà la Copa del Rei

Després de rebre la convocatòria de vaga per part de l’Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP), la secretària general de l’ACB, Esther Queraltó, afirma que «la Copa del Rei es disputarà. Esperem que sigui amb total normalitat, però si és necessari aplicant totes les mesures que estiguin a la nostra disposició». Ho exposa després que «els clubs ens hagin assegurat que aniran a la Copa del Rei i que hi competiran, pel que estem segurs que es jugarà». Considera que «és una tremenda irresponsabilitat que l’ABP doni per esgotada la negociació quan en realitat encara ens queden quatre mesos i mig per negociar i convoqui una vaga que perjudicaria a milers d’aficionats». A més, valora que el sindicat no està donant la informació correcta, ja que «ens estem trobant que els jugadors no tenen informació correcta per part de l’ABP». També lamenta que en comptes d’intentar arribar a un acord, hagin presentat noves peticions desproporcionades.