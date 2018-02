A pels xinesos, que gasten

Ni francesos, ni russos ni alemanys, el que vol potenciar ara el Ministeri de Turisme i Comerç són les relacions amb Xina. Segons va informar ahir el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, actualment el mercat xinés és un dels més buscats, perquè quan van a un lloc, s’hi «gasten molts diners». Per aquest motiu, part de les actuacions previstes per aquest any es basaran en establir més contactes amb touroperadors de la Xina perquè entre els seus destins estigui el Principat.

Budzaku va fer aquestes declaracions durant la presentació del Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme d’aquest any. La ponència es va fer davant dels parlamentaris generals i algun d’ells, com el conseller independent de la Massana, Joan Carles Camp, va reclamar que hi ha altres mercats també molt interessants per explorar, com l’alemany, que, per exemple, «té molta estima per la natura i la muntanya».

Budzaku va reconèixer que potser no es destina tot el que s’hauria de destinar a les campanyes publicitàries que es realitzen a Alemanya, ja que malgrat que el país «té gairebé quatre milions d’habitants, només hi invertim entre 80.000 i 120.000 euros». Tot i això, no és un sector «que tinguem oblidat».

D’altra banda, Budzaku va voler destacar que a hores d’ara Andorra té 36 col·laboracions amb touroperadors de 13 països diferents, mentre que fa cinc anys, només establia relacions amb 13 entitats turístiques internacionals. A més, durant la darrera temporada d’estiu i hivern 2016-2017, el país va rebre un total 389.527 turistes provinents de touroperadors, un 15% més que l’any anterior.

Cultura i congressos

Les conselleres Patrícia Riberaygua (demòcrata) i Sílvia Eloïsa Bonet (independent) van mostrar la seva preocupació per la manca de turisme de congressos i cultural. Al respecte, Budzaku va detallar que l’any passat es van rebre 114 peticions per realitzar una jornada de congressos al país i que, d’aquestes, se’n van acabar formalitzant 51. Pel que fa al turisme cultural, va remarcar que constantment es fan activitats i que la previsió és potenciar encara més aquesta línia.