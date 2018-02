Opció per pujar llocs per a l’FC Andorra

Aquest cap de setmana no hi ha jornada, fet que aprofita l’FC Andorra per recuperar el partit que té pendent amb el CF Vilaseca. Es presenta l’oportunitat als tricolors de sumar punts quan la resta no ho faran, que els permetria pujar fins a la quarta posició de la taula. El matx es juga avui a les 12.00 hores a la Borda Mateu.

Els de Candi Viladrich tenen ganes de recuperar-se després de la inesperada derrota amb la UE Rapitenca a casa. «El cap de setmana passat es va trencar una ratxa que era molt bona, però buscarem tornar a fer-la», assegura Àlex Martínez, considerant que aquell matx «va ser un accident. Portàvem molts partits guanyats i potser ens vam relaxar». Per la derrota, «l’equip arriba una mica tocat. Vam perdre d’una manera que no agrada a ningú», amb errades pròpies, que «són badades que costen un partit».

El Vilaseca ocupa la quinzena plaça i es presenta al Principat després de superar a la UD Viladecans. La intenció de nou és sumar els tres punts perquè «som les únics que podem puntuar. Si guanyem ens podem posar allà dalt». Els andorrans tenen les baixes per lesió d’Alàez, Pujol, Betriu, Robert i Viladot, a més de la de Ferré per sanció.