Vargas frega el podi en dues ocasions a Bardonecchia

Josep Anton Cerdán Head of Equity Andbank

No es pot acusar ni apuntar a sospitosos

A l’estació francesa de les Saisies es disputava un gegant FIS amb Àlex Rius sent el més destacat entre els components de la Federació Andorrana d’Esquí. Va completar la prova classificant-se a la 23a posició amb un temps d’1.27,36. Xavi Salvadores va ser 29è (1.28,87) i Albert Pérez 32è (1.30,09). Àxel Esteve va quedar eliminat a la segona mànega. Es va imposar el francès Robin Buffet amb 1.23,19. El podi el van completar més corredors gals. Va pujar al segon calaix Thibaut Favrot (1.23,85) i al tercer Maxime Rizzo (1.24,01).

A la primera cursa marcava un crono d’1.18,92 minuts, mentre que Quim Rodríguez era 6è amb 1.20,15. El guanyador va ser l’italià Federico Tomasoni amb un temps d’1.18,38. També pujaven al podi el seu compatriota Matteo Franzoso (1.18,17) i el francès Emilien Delor (1.18,43). A la segona prova Vargas signava un crono d’1.18,76, mentre que Rodríguez era 17è (1.20,42). El guanyador aquesta vegada va ser l’italià Marco Furli amb 1.18,10, seguit per Franzoso (1.18,17) i Delor (1.18,43).

Com havia passat el dia abans a Bardonecchia en el descens, Matías Vargas es va quedar a les portes de pujar al podi a l’estació italiana. En aquesta ocasió va ser en dos supergegants de categoria citadines.

Per El Periòdic

