Andorra Lírica i l’Eensm fomenten la inclusió social

Josep Anton Cerdán Head of Equity Andbank

No es pot acusar ni apuntar a sospitosos

Tal com s'ha ressaltat durant la signatura del conveni, els usuaris i familiars estan molt satisfets amb aquesta experiència i, fins i tot, s’han incorporat dues persones més a la pròxima classe d’òpera que impartirà Salvador al maig, en el marc de la segona òpera programada de la temporada d’Andorra Lírica: La corte de faraón. Durant la trobada també s'ha posat de manifest la voluntat de seguir fent més convenis en un futur.

El passat 18 de gener, Salvador va impartir una sessió didàctica sobre òpera a una vintena d’usuaris de l’Eensm durant la qual va explicar en què consistiria l’òpera L’elisir d’amore i va mostrar petits fragments de música i fent participar els usuaris de l’escola i interactuar en aquest estil musical. Posteriorment, com a part de l’acord, Andorra Lírica va convidar a aquests usuaris i als seus familiars a gaudir de l’òpera del passat diumenge 28 de gener.

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) i Andorra Lírica han signat avui el conveni de col·laboració per tal d’ampliar el projecte pedagògic musical del centre escolar i diversificar les activitats que proporciona als seus usuaris en aquest camp. Durant la signatura, la presidenta de la Junta Rectora de l’Eensm, Pilar Díez, i la fundadora de l’Associació Andorra Lírica i soprano, Jonaina Salvador, han aprofitat per parlar de la bona rebuda que han tingut les primeres accions desenvolupades al gener.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació