L’aeroport, clau per la cimera d’Iberoamèrica

El bon funcionament de l’aeroport Andorra-la Seu és un dels punts claus perquè funcioni la cimera iberoamericana que Andorra acollirà el 2020. Espanya hi ha mostrat interès i espera que de cara a la celebració de l’esdeveniment, estigui totalment operatiu i, per tant, compti amb el sistema de GPS instrumental que permetrà que els avions aterrin i s’enlairin sense dependre de les condicions climatològiques. Fins ara, la infraestructura funciona amb un sistema visual i està a l’espera de rebre la certificació d’AESA i Enaire per poder fer vols amb el nou programa.

El secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib del govern d’Espanya, Fernando García Casas, ha dit avui després d’una reunió amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, que preveu que l’operativitat de l’aeroport sigui una realitat el 2020 i faciliti l’accés a Andorra de les autoritats que assistiran a la cita. Tot i així, Casas ha aclarit que la cimera es celebraria a Andorra encara que no es disposés de l’aeroport. “Buscaríem vies alternatives”, ha assegurat Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors. Ubach, però, també confia que de cara a la cimera, la infraestructura estarà en ple funcionament.

L’altre gran repte que encara Andorra com a amfitriona de l’acte és el de la logística i la seguretat. Avui, en el segon dia d’estada de Casas al Principat, Ubach ha parlat de la necessitat de cooperació entre els cossos policials dels dos països perquè la trobada internacional es pugui realitzar “en les millors condicions”. “Hem tingut quatre reunions molt intenses en què s’ha confirmat que més que amics, som germans, i que ens posem a disposició en el que puguem ajudar”, ha apuntat Casas. Tal com ha explicat el portaveu del Govern espanyol, el país veí donarà suport a Andorra en la logística, la seguretat, el protocol i les comunicacions de l’esdeveniment.

Fins a 2.000 autoritats

A més, Casas ha assegurat que el Principat està “perfectament capacitat” per acollir un esdeveniment d’aquestes dimensions. El secretari també ha insistit en la importància que el Principat sigui la seu de la cimera com un pas important cap a l’obertura del país al món. Fins a 2.000 autoritats dels 22 estats d’Amèrica Llatina i la Península Ibèrica assistiran a la cimera que es farà a Andorra si s’acaba acceptant la candidatura, l’única que s’ha presentat i que es validarà el novembre de l’any vinent. La temàtica central de les jornades girarà al voltant de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

El paper d’Andorra no només serà clau en l’organització de la cimera, que girarà al voltant de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Durant l’any que ve i el 2020, el país serà qui coordinarà les demandes dels estats membres d’Iberoamèrica. És a dir, el càrrec que ostenta ara Guatemala, que porta la secretaria pro tempore, el passarà a exercir el Principat. Això suposarà, tal com va avançar Ubach, que Andorra haurà d’organitzar una dotzena de reunions ministerials amb la resta de països. Les temàtiques de les trobades seran molt diverses. Es centraran des de l’àmbit econòmic fins al cultural, passant pel judicial.