Una borsa de treball per facilitar la mobilitat de joves

L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha començat a implementar un projecte destinat a promoure la mobilitat i la formació entre el jovent dels Pirineus. La iniciativa pren el nom de Trampoline i consisteix en un programa de cooperació trasnfronterera que vol donar servei a la gent més jove que viu o treballa al territori pirenaic, entre Catalunya, Aragó, Andorra i Midi Pyrennées, a França. Aquest projecte crea una borsa de treball a la qual podran accedir les persones joves interessades.



La iniciativa aglutinarà i centralitzarà totes les ofertes digitals de treball al territori. No només tindrà en compte les feines remunerades sinó també les oportunitats vinculades amb programes de voluntariat i les possibilitats de fer pràctiques a empreses. Els detalls del projecte es van explicar ahir a través d’un comunicat de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, de la qual depèn l’ACJ. Serà aquest organisme l’encarregat de centralitzar totes les ofertes en eines digitals. Trampoline també oferirà sessions informatives sobre oportunitats laborals al territori a prop de 4.000 participants, orientarà a 600 persones en el procés de recerca del seu primer lloc de feina i s’encarregarà de la formació d’un centenar de participants. El projecte Trampoline s’emmarca en el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer i orientat a reforçar la integració econòmica i social de la zona.



Així, es preveu crear una xarxa per a la mobilitat transfronterera que serveixi per acompanyar i donar suport a les persones més joves que encara no han viscut la seva primera experiència en el món laboral. Alhora, el programa té l’objectiu de millorar les capacitats d’una vuitantena de professionals de joventut, amb la voluntat de promoure el primer accés al mercat de treball i de facilitar la transició des de l’àmbit de l’educació.



Entre els socis de Trampoline figuren el Centre Régional d’Information JEunesse Midi-Pyrénées, el Bureau Information Jeunesse Ariège Occitanie, el Bureau Information Jeunesse Perpignan Occitanie, el Centro de Información Juvenil de Zaragoza, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Departamentode Joventut i Voluntariat del Govern de Andorra. D’altra banda, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) intervindrà en el programa assessorant en algunes fases del projecte.



En total, el pressupost del programa consta d’1.060.997 euros, i el Comitè de Programació del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2017-2020 (Poctefa) va aprovar el mes de novembre una subvenció Feder de 689.648.