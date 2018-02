Més d’un miler d’alumnes es passegen disfressats

De rockers, troglodites, hippies, pingüins, egipcis, cavallers, sevillanes o policies. Amb perruques, maquillatge i, alguns, amb molta purpurina, van omplir de colors els carrers. Amb alguna jaqueta i abric de mes, i amb jerseis extra per sota de les disfresses, es protegien del fred d’ahir. En total, un miler d’alumnes van poder gaudir d’una de les festes més màgiques i divertides de l’any. La tradicional rua interescolar de carnestoltes va aplegar alumnes i professors, que van sortir al carrer amb les seves millors disfresses tot i les temperatures gèlides, per sota de zero graus. Cada classe va escollir una temàtica, que van lluir tant alumnes com mestres, sense complexes i competint per a veure quina era la més original.



Mares, pares i fins i tot avis van omplir els carrers de confeti, rialles i alguns crits d’eufòria. Els passos de zebra es col·lapsaven, amb fileres eternes de nens somrients i distrets creuant, i cues de cotxes esperant que passessin. Tot i així, no se sentia cap clàxon. Era un dia especial i els nens es mereixen tot el temps del món. Els infants que van recórrer els carrers amb les disfresses eren alumnes procedents de diversos centres escolars com el col·legi Janer, l’escola andorrana d’Andorra la Vella, les escoles bressol de Santa Coloma i dels Serradells, l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i l’escola francesa de Santa Coloma. La rua va passar per l’avinguda d’Enclar, entre els carrers Prat Salit i Verge del Remei.



Durant la rua, que va començar una mica més tard del previst, pares, mares, familiars i ciutadans en general van acompanyar els infants i es van sumar a la festa del carnestoltes. També va participar el grup Batocam de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Andorra, que va acabar d’animar la comparsa amb música alegre, adequada per a l’ocasió.