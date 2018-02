El MoraBanc aconsegueix la quarta victòria seguida (88-81)

Josep Anton Cerdán Head of Equity Andbank

A menys de dos minuts l'Andorra va arribar sis amunt després d'un triple de Jelinek. El Joventut ho començava a tenir complicat. I una pèrdua de Laprovittola encara l'hi va posar més difícil. L'equip de Badalona no va saber jugar els últims atacs i l'Andorra es va emportar el partit amb més comoditat de la qual es podia suposar.

El partit es va haver de parar per una mala caiguda de Diagne amb falta de Jordan en la lluita pel rebot. El senegalès se'n va anar en llitera de la pista.

L'equip que ajustés la defensa i guanyés intensitat enrere tenia moltes possibilitats d'emportar-se un duel sense massa control. El parcial va seguir fins al 63-56 i el va trencar una cistella de Dimitrijevic per als de Badalona. Els deu últims minuts arrencaven amb un 67-61.

No van canviar les coses en el tercer quart. El Joventut es va plantar sis amunt 50-56, però l'Andorra va respondre amb la batuta i els punts de Jaime Fernández per al 57-56.

Cap dels equips aconseguia desenganxar-se en el marcador ni tenir el control del joc. Al descans, diferència mínima per als visitants (40-41).

Dos triples seguits van donar ales al Joventut en l'inici del segon capítol. Els dos equips patien en defensa i, mentre per al Joventut apareixia el poder de Jordan sota els cèrcols, a l'Andorra responia Blazic penetrant.

Amb un parcial de 12-0 el MoraBanc va prendre el comandament (22-18) i va acabar per davant el primer quart (25-22).

El primer quart va ser d'alternatives, amb un Joventut inspirat en atac, liderat per Laprovittola i que va ser capaç de marxar vuit punts amunt (10-18).

El Joventut no va jugar bé les últimes possessions i ho va pagar car davant un Andorra en què van brillar els seus exteriors, amb Jelinek com a màxim anotador amb 21 punts.

Per El Periòdic

