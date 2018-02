Mor Rosa Ferrer

Rosa Ferrer ha mort aquesta matinada als 57 anys a causa d'un càncer que li va ser diagnòsticat fa tres mesos, i que la va portar a Barcelona per ser tractada, tot i que els últims dies els ha passat a la seva casa de la Margineda.

Ferrer ha estat una figura destacada en la política andorrana, de fort caràcter i molt popular. Va començar la carrera política el 1983 a Renovació Parroquial, va continuar a Entesa i Progrés, Nova Democràcia i el 2001 va participar en la creació del Partit Socialdemòcrata (PS). El 2011 va fundar Coalició d’Independents (Cd'i) amb el que va guanyar les eleccions comunals a Andorra la Vella i va ocupar el càrrec de cònsol major durant gairebé dues legislatures, fins que va acceptar la proposta de DA per formar una coalició per a les generals.

Després de tornar al Consell General, el cap de Govern la va nomenar ministra de Relacions Institucionals, Afers Socials i Ocupació i, posteriorment, ministra de Salut, Benestar i Ocupació (no de Presidència com assegurava que havia pactat), però el seu pas per l'Executiu va ser efímer per les divergències públiques amb DA i part de l'Executiu en no aconseguir-se una coalició amb Cd'i per a les eleccions comunals.

Ferrer va deixar la política i es va dedicar a l'advocacia fins que li va ser detectada la greu malaltia. L’església parroquial de Sant Esteve acollirà la missa funeral el dilluns a les 16 hores.