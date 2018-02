La metamorfosi d’Andorra Telecom en nombre d’incidències

El canvi de la xarxa activa d’accés a Internet de fibra òptica, finalitzat a mitjans del mes de desembre, ha comportat una important reducció del nombre d’incidències. La renovació de la xarxa, que es va realitzar entre març i desembre del 2017, va suposar la substitució de 35.000 dispositius al domicili de particulars i empreses d’Andorra Telecom i de les 17 terminals centrals que les alimenten.

Les dades comparatives del mes de gener d’aquest any, el primer mes amb la totalitat del parc de terminals de nova generació ja en funcionament, així ho demostren. Durant el primer mes del 2018 es van produir un total de 122 incidències o avaries relaciones amb la xarxa activa, el que representa una important caiguda del 89% respecte el mateix mes del 2017, quan encara no s’havia iniciat el projecte de renovació de la xarxa i que es va tancar amb una xifra vuit vegades superior: 1.107 incidències.

Cal recordar que qualsevol anomalia en el funcionament de la xarxa activa acaba afectant de manera parcial o total tots els serveis que en pengen com són l’accés a Internet, telefonia fixa i la televisió de la fibra òptica.

Dos objectius prioritaris / La renovació de la fibra òptica tenia dos objectius prioritaris: la millora de la qualitat de la xarxa i reducció de les incidències així com l’augment de la velocitat de navegació que ha passat dels 100 als 300 megabytes per segon (Mbps). En les proves realitzades amb mesures directes s’ha determinat una velocitat mitjana de 285 Mbps per tant, el marge de pèrdua de velocitat en el funcionament és mínim. Gairebé nul.

Val a dir també que durant el procés de canvi, es va oferir als clients la instal·lació del router propi d’Andorra Telecom fabricat per Huawei, subministrador també de la resta de dispositius de la xarxa activa.

La unificació de la tecnologia no només redueix l’índex d’incidències sinó que permet agilitzar la resolució de les mateixes. En teoria, l’aparell que ofereix la parapública deixa en zero el marge de pèrdua de velocitat. Per això hi ha un terç dels clients que naveguen en aquests moments amb el router d’Andorra Telecom. H