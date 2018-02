Carnaval de sàtira i disbauxa

Ballarines d’un saló de l’oest, una coral de gòspel, un ramat de xais i els seus pastors, un circ ple de pallassos, una colla d’indis, un vaixell ple de pirates, un esplai infantil cantant la seva pròpia xirigota i un grup d’unicorns. Tot s’hi val durant el dia de carnestoltes, la jornada en què es permet que qualsevol pugui ser la persona o el personatge que desitgi, des d’un polític com Donald Trump fins a una figura fictícia, com Hulk. Els participants a les diverses rues que es van organitzar aquest cap de setmana en totes les parròquies d’Andorra van prendre’s la filosofia de la festa al peu de la lletra, tant en les comparses de dissabte com en la resta d’actes que es s'han organitzat avui.



A Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, la participació va ser rècord, amb prop de 500 persones repartides en un total de 14 comparses, tres més de les que es van passejar per les parròquies centrals durant la rua de l’any passat. El fred no va impedir que, un cop més, la gresca i la disbauxa s’apoderessin dels carrers amb motiu de la gran cercavila de carnaval, una cita anual molt esperada per als que més gaudeixen disfressant-se.



Tant els més petits com els grans de les comparses van desafiar el fred i van posar-hi remei ballant sense parar al ritme de la música que els anava acompanyant al llarg del trajecte, que va començar al Parc de la Mola d’Escaldes i va acabar a la plaça Príncep Benlloch.



La rua va acabar amb el lliurament de vuit premis, a les quatre millors comparses, a les tres millors coreografies i, per primer cop, es va donar un guardó especial en l’apartat de ball per a la millor comparsa familiar, formada per membres d’una mateixa família. Després, els participants van gaudir d’una botifarrada a la plaça del Poble i, finalment, les comparses que van participar al concurs de coreografies van ser les protagonistes de les actuacions que van posar fi a la festa a la sala Consòrcia del Centre de Congressos.

El sarcasme d’Encamp

El carnaval d’Encamp tampoc va deixar ningú indiferent. Tal com va informar l’ANA, la sàtira va ser l’element clau tant de la penjada del carnestoltes, dissabte, com del judici dels contrabandistes, avui. El jovent de la parròquia encampadana va utilitzar l’humor per parlar de temes de l’actualitat. Entre aquests, es va fer broma del judici del cas BPA i de les retallades del Comú d’Encamp.



També es va mencionar Catalunya i el desplegament de l’article 155. De fet, en l’acte de dissabte, l’1-O va ser el tema protagonista. Es va fer una representació en què el diputat electe i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’exvicepresident, Oriol Junqueras, van fer acte de presència al Principat, fugint de la recerca de la policia espanyola. Tot plegat amb un fil conductor principal amb la representació del personatge il·lustre de la parròquia, Lluís Dejuan, i el conductor del programa de TV3, El Foraster, Quim Masferrer, que va visitar Andorra el maig passat, i que va tornar a venir a Encamp per gaudir de l’espectacle des de la primera fila.

El judici, que va tenir lloc a la plaça dels Arínsols, també es va enriure d’Ordino, ja que se li va acusar de copiar les tradicions d’Encamp. La representació del judici va acabar amb un minut de silenci per l’advocada i política Rosa Ferrer.



Jordi Casellas, un dels joves d’Encamp i que enguany va realitzar el paper de jutge durant el judici, es va mostrar molt satisfet amb el resultat i va reconèixer que preparar la representació els suposa molta feina. Des del novembre que hi estaven treballant intensament, tot i que el treball per preparar el judici de l’any vinent comença des d’ara mateix, prenent nota de tots els temes d’actualitat que vagin sorgint i que puguin ser d’interès per representar en l’esdeveniment d’Encamp.



Entre el públic que va seguir en directe l’acte, hi havia el cònsol major del comú, Jordi Torres, que va apuntar que ja saben al que estan exposats i que en un moment o altre tothom rep. «Ha estat bé i el comportament ha estat l’adequat», va manifestar Torres. «Ens han fet riure i gaudir, que és el que pretenien», va afegir el cònsol, que va animar la gent de parròquia a acabar de gaudir dels actes de carnaval, que a Encamp són festa grossa. Després del judici, el públic va poder gaudir d’una botifarrada popular. Els actes del carnaval d’Encamp van continuar diumenge a la tarda amb un espectacle infantil i el ball de tarda per a la gent gran.



A Sant Julià, diumenge, la rua també va aplegar comparses de tot tipus, amb ninotaires, dimonis, bruixots, la Bruixa Tecla i els porrers. La cercavila va començar a la plaça Francesc Cairat fins arribar a la plaça de la Germandat, passant per l’avinguda Verge de Canòlich, les Arades i l’avinguda Rocafort.