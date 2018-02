Estrena accidentada

Estrena andorrana als Jocs Olímpics de PyeongChang. El primer en debutar va ser Irineu Esteve, que no va poder mantenir les actuacions de les últimes curses, finalitzant a la 46a posició de l’skiathlon 15 quilòmetres estil clàssic + 15 km estil lliure. Va patir diverses incidències que no li van permetre tenir un ritme que el deixés més endavant a la classificació. El vent i el fred van protagonitzar la carrera.

Esteve: «S’han acumulat un seguit de circumstàncies i no ha sortit una bona cursa. Tampoc he estat del tot fi. He passat molt fred i no he rendit com esperava»

Era la primera vegada que l’esquiador de fons participava en uns Jocs, sent l’únic component de la delegació del Principat que no tenia una experiència anterior. A la primera volta va començar a tenir problemes, patint una caiguda després d’impactar amb un altre corredor, que el va allunyar del grup on es trobava integrat des de la sortida, entre els 30 primers, sense poder recuperar la distància que li havien agafat i perdent una vintena de posicions. Tot i així ho va provar, forçant per anar guanyant places, i quan ho havia aconseguit se li va trencar un pal que el va tornar a frenar, ja que el va haver de canviar en cursa i li va fer perdre temps. A meitat de carrera, quan es va realitzar el canvi d’estil, ocupava la 46a posició amb la que acabaria. Va completar el recorregut amb un registre d’1.21.47,7 hores.

«S’han acumulat un seguit de circumstàncies i no ha sortit una bona cursa. Tampoc he estat del tot fi. He passat molt fred i no he rendit com esperava. Crec que en els 15 quilòmetres clàssic podré estar més endavant o això és el que intentaré», exposava Esteve. El tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Joan Erola, assenyalava que «és una oportunitat que perdem. Ho podíem fer molt millor però les curses són així». Les coses no van anar com s’esperava i Carles Visa, director tècnic de la FAE, comentava que «acabem lluny de les nostres referències com ara el francès Jules Lapierre [15è] i només la mala sort, que en altres curses no hem tingut, ens ha allunyat d’una posició millor. No sé si haguéssim acabat davant del Jules, però en qualsevol cas no gaire lluny d’ell».

Triplet noruec

Una de les potències de l’esquí de fons és Noruega, i l’equip escandinau va demostrar-ho en aquesta primera prova masculina, amb el podi únicament amb corredors d’aquest país. El nou campió olímpic és Simen Hegstad Krüger, de 24 anys. Fins ara el seu millor resultat era una victòria a la Copa del Món. Es va imposar amb un crono d’1.16.20,0. La segona posició l’ocupava Martin Johnsrud Sundby (1.16.28,0) i la tercera Hans Christer Holund (1.16.29,9). El suís Dario Cologna, triple campió olímpic i guanyador d’aquesta prova fa quatre anys a Sotxi (Rússia), aquesta vegada només va poder ser sisè (1.16.45,1).

El fort vent obliga a cancel·lar la prova de descens i reprogramar-la per a dijous

Els primers que havien d’estrenar-se a PyeongChang eren Joan Verdú i Marc Oliveras, que havien de prendre part en el descens. Però la prova es va veure cancel·lada a causa de les fortes ratxes de vent que es produïen a la seu de la cursa, el Jeongseon Alpine Centre.

A la reunió mantinguda entre el Comitè Olímpic Internacional, el comitè organitzador i la FIS, es va arribar a l’entesa de suspendre-la per a la seguretat dels esquiadors, ja que el vent va arribar als 72 km/h. Pel mateix motiu i per les previsions meteorològiques, l’entrenament de descens de cara a la combinada que estava fixat per avui, també es va anul·lar. La cursa de velocitat queda reprogramada per a dijous, dia que s’havia de disputar el supergegant, que es trasllada per a l’endemà.

«Ha sigut una llàstima que s’hagi anul·lat el descens, però s’ha de tenir paciència en aquests casos i no perdre la concentració. Ara toca centrar-se en la combinada», indicava Verdú, esperant a fer un entrenament d’eslàlom. «Per la combinada pinta bé.

L’últim entrenament em va anar molt millor i estic amb confiança». Per a Oliveras la cancel·lació no va ser cap element negatiu, perquè «vaig fer un últim bon entrenament, tot i que al final vaig enganxar-me amb una porta i em vaig fer mal a la mà», que va comportar que estigués «un pèl tocat, així que el fet que es cancel·lés la cursa em permet recuperar una mica». De cara a la combinada de demà «les sensacions són bones. Crec que s’ha de fer un bon descens i defensar-se a l’eslàlom». Les anul·lacions que s’han succeït pel vent «no suposen un gran problema. Hem fet tres entrenaments bons a la pista», afirmava Max Tissot, tècnic de la FAE.