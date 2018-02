La plantilla del MoraBanc decideix no fer vaga

L’Associació de Basquetbolistes Professionals va convocar una vaga per a dimecres al no arribar a un acord amb l’ACB en matèria del conveni col·lectiu, que afectaria al desenvolupament de la Copa del Rei. Hi ha diverses veus que a les últimes hores s’han mostrat en contra, i una d’elles és la de la plantilla del BC MoraBanc Andorra.

Els jugadors van votar de manera unànime no seguir-la. «No crec que ens hagi arribat tota la informació sobre la vaga», indicava Oliver Stevic, capità i portaveu del MoraBanc, afegint que «tal i com està plantejada és una vaga que només afecta clarament els equips que disputen la Copa del Rei i aquest també és un motiu important de la nostra decisió unànime».

En llocs de play-off

El MoraBanc va sumar la quarta victòria seguida imposant-se al Divina Seguros Joventut (88-81). El triomf permet al conjunt de Joan Peñarroya pujar a la vuitena plaça, que dona accés als play-off.