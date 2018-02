Victòria de l’Inter Escaldes en el debut de Lopo

La jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va viure el debut l’Abert López, amb la samarreta de l’Inter Club Escaldes. Va fer-ho amb victòria, sobre el cuer, el Penya Encarnada d’Andorra.

L’ex jugador de l’Espanyol, Deportivo i Getafe, entre d’altres, assegura arribar «amb molta il·lusió, amb ganes de jugar, competir i disfrutar en aquesta lliga, que sempre és maca i competitiva». Destaca «la qualitat que hi ha al grup de jugadors» de la plantilla escaldenca i és ambiciós: «L’objectiu era mantenir la categoria. Crec que s’ha fet de sobres i ara s’ha de ser més ambiciosos i en el que quedi de lliga mirar cap a dalt». Lopo va jugar de titular, fins que va ser substituït al minut 58 per Damià. L’Inter va vèncer per 3-0, amb gols dos gols de Renato i un de Gallart.

El Vallbanc FC Santa Coloma, el líder, es va imposar a la UE Santa Coloma per 2-0. Lima obria el marcador de penal al minut 8. El matx va estar obert fins al temps de descompte de la segona part, amb el gol de Sosa. La golejada de la jornada va ser de la UE Engordany sobre el Nóbrega Constructora FC Encamp (11-1). Luigi, Mateo i Brian marcaven en dues ocasions, i en una ho feien Zugic, Joao, Sebas, Bruninho i Rodrigo. Per part encampadana la diana va ser de Sosa. L’FC Lusitans i el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià van empatar (1-1). Pels primers marcava Ramel i pels segons Blanco.