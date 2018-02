Avui no hi ha hagut colors polítics, confrontacions ideològiques ni promeses electorals. Autoritats del país i foranes s'han unit per dir adeu a Rosa Ferrer, una de les polítiques més actives i –de ben segur– més recordades d’Andorra.

L’eina més emprada per acomiadar Ferrer ha estat les xarxes socials. Des de DA, el secretari general Esteve Vidal ha escrit que «ens ha deixat un dels referents polítics del nostre país». Des del mateix grup, el conseller general Carles Jordana ha manifestat que «és un dia molt trist i tot Andorra plora la desaparició de Ferrer». La també parlamentària Patricia Riberaygua ha remarcat que Ferrer era una «gran dona i gran política».

Ld’A ha estat molt emotiu amb un «fins sempre Rosa» i la consellera general independent Sílvia Bonet ha assegurat que recordarà Ferrer com «una gran dona, forta i lluitadora fins al final». L’exjutge i vicepresident del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, Josep Casadevall, s'ha acomiadat amb un senzill «trobarem a faltar el teu somriure» i el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ha reaccionat qualificant-la de «lluitadora, apassionada, treballadora i gran política».

Des del món de l’esport, el Club MoraBanc ha destacat en un tuit que «se’n va una de les dones més importants de la història política d’Andorra». I des del motor, l’Automòbil Club ha donat mostres d’afecte a la família i amics amb un «descansa en pau».

Més enllà de les fronteres

Les paraules de condol han arribat a traspassar fronteres. L’alcalde de Lleida, Angel Ros, i el diputat socialista per la mateixa ciutat, Òscar Ordeig, han lamentar la mort de Ferrer i han elogiat els acords «impulsats plegats» i la seva «determinació i valentia». També s'ha sumat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, que li ha dedicat «un petó al cel».