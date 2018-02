Retencions de sortida pel tall de dissabte amb França

Josep Anton Cerdán Head of Equity Andbank

Els turistes que avui volien sortir del Principat en direcció a l’Estat espanyol han patit llargues cues a la frontera amb el riu Runer. Els serveis de Mobilitat van registrar retencions de fins a 3,5 quilòmetres a les 18.00h, l’hora del dia en què es va calcular més trànsit de vehicles a la frontera hispanoandorrana. Les cues es van formar l’endemà que es tallés l’accés entre Andorra i França pel temporal de neu i vent. Es va tancar la frontera dissabte a la matinada, pels volts de les 03.00h, i es va reobrir a les 19.00h. Mentre va romandre tancada, es van redirigir els cotxes a l’altra sortida, a la frontera amb Espanya. Quan es va obrir, els vehicles van haver de circular amb equipaments i es va prohibir el pas als camions de més de 19 tones. El mateix dissabte, l’obligació de circular amb cadenes es va fer extensible a tot el Principat. El mal temps també va suposar el tancament de la carretera d’accés al serrat d’Arcalís, per risc d’allaus. A Vallnord, al sector d’Arinsal, només es van poder obrir quatre pistes.

