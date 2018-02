Detingut amb tabac de contraban valorat en 12.600 euros

La Guàrdia Civil va detenir dissabte a la Seu d'Urgell un home, de 57 anys i veí de Cantalpino (Salamanca), després de localitzar al maleter del vehicle que conduïa, un tot terreny de gamma alta, la quantitat de 3.000 paquets de tabac de contraban de diverses marques, valorats en 12.600 euros. Cap a les 20 hores, agents del cos van observar un vehicle que circulava prop de la població d'Anserall (Alt Urgell) el conductor del qual, en adonar-se de la presència policial, va efectuar una maniobra evasiva i va iniciar una fugida conduint de forma temerària fins que va ser interceptat per una altra patrulla als carrers de la Seu d'Urgell. Els agents van localitzar el tabac a l'interior del maleter del vehicle. Davant els fets, l'home va ser detingut pel delicte de conducció temerària i desobediència als agents de l'autoritat, i també se li va aixecar acta per possessió de productes de contraban. El tabac, així com el vehicle, van ser posats a disposició del Jutjat de Primera instància i instrucció de la Seu d'Urgell.