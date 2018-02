Multitudinari adeu a Rosa Ferrer

Centenars de persones han donat l'últim adeu aquest dilluns a la tarda a l'excònsol d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, en una missa funeral multitudinària a l'església de Sant Esteve de la capital. L'església s'ha quedat petita per encabir familiars, amics i representants del món polític, social i econòmic del país que, desafiant el fred, s'han acomiadat de la política i advocada. La missa ha estat presidida per mossèn Ramon Sàrries i cantada pel Cor dels Petits Cantors d'Andorra. Rosa Ferrer i Obiols va morir el dissabte passat a la nit als 57 anys víctima d'un càncer. Ha estat un últim adéu multitudinari, amb centenars d'amics, familiars i representants del món polític, social i econòmic del país que han omplert a vessar l'església.



Els encarregats de portar el fèretre fins a l'altar han estat els seus amics més pròxims, entre ells el conseller general Carles Ensenyat, l'exconseller major Ton Armengol, l'empresari David Claverol i el cònsol de la Massana, David Baró. Per decisió expressa de Ferrer, el primer banc de la part reservada a les autoritats l'encapçalava l'equip del seu darrer mandat comunal, amb Jordi Minguillón en primer terme, informa l'ANA.



Tampoc hi han faltat el cap de Govern, Toni Martí, amb bona part dels ministres, el síndic i la subsíndica i un bon nombre de consellers generals, els representants dels coprínceps, l'equip comunal actual encapçalat per la cònsol major, Conxita Marsol, cònsols de la resta de parròquies, representants de totes les forces polítiques, i els alcaldes de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, per l'agermanament entre les dues ciutats i l'amistat que mantenia amb Ferrer.



La missa ha estat presidida per l'arxipreste de les Valls, mossèn Ramon Sàrries, amb la presència de tots els mossens del país. També ha comptat amb les veus del Cor dels Petits Cantors, que ha tancat el funeral interpretant el tema 'Que tinguem sort' de Lluís Llach.