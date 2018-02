Prop de 10.000 suecs viatgen a Andorra aquest hivern

Els suecs cada vegada troben més atractiu el Principat per passar-hi uns dies de vacances. L’operador turístic Quality Travel, impulsor de la connexió aèria que des del 4 de febrer permet volar des de Suècia fins a l’aeroport de Lleida-Alguaire, calcula que aquest hivern, Andorra rebrà prop de 10.000 turistes de Suècia, un 30% més que l’any passat. Quality Travel ofereix aquest servei turístic per portar turistes del país escandinau cap a les pistes d’esquí andorranes. Ho fa cada diumenge fins al 25 de març a través de paquets que inclouen l‘avió, l’hotel i el forfet.



L’operador turístic calcula que portarà al llarg de l’hivern al voltant de 2.500 esquiadors de Suècia. A aquesta xifra se li ha de sumar els que visiten el Principat per compte propi, aterrant a l’aeroport de Barcelona. Així es com s’arriba als 10.000 turistes suecs, segons va explicar Ulf Östmark, representant de l’operador, que ha afegit que l’any passat van ser vora 7.000.



Els motius de l’augment, tal com va explicar Östmark, són la bona meteorologia i la possibilitat de gaudir de gran extensions de superfície esquiable. A Suècia les pistes es troben sobretot al nord i allà «fa molt fred, amb temperatures que poden arribar a -20 graus i de seguida es fa fosc», va dir, segons informa l’ANA. Gran part dels esquiadors suecs que arriben a Andorra es descanten per Grandvalira i els seus 210 quilòmetres. El portaveu de l’operador va apuntar que l’experiència d’operar amb l’aeroport d’Alguaire està sent «molt positiva» i que per aquesta raó, repetiran la mateixa connexió l’hivern que ve. Els vols que aterren a l’aeroport lleidatà procedeixen de Malmö, Göteborg, Estocolm, Växjö, Linköping i Jönköping. En general es tracta d’un client de classe mitjana-alta i alta, sobretot famílies i parelles de mitjana edat. Són sobretot esquiadors de nivell mitjà i expert que els darrers anys esquiaven als Alps.



D’altra banda, el touroperador britànic Neilson va lamentar els retards que estan fent perdre temps als passatgers que arriben del Regne Unit a Lleida. El motiu és l’enduriment dels controls de passaports arran dels diversos atacs terroristes a Europa, tal com va confirmar la subdelegada del Govern a Lleida, Imma Manso, a l’ANA. Neilson ha tramès una queixa a Aeroports de Catalunya i demana un augment de personal i de serveis per agilitzar el procés.