La participació de Gutiérrez a l’eslàlom perilla per una grip

Problemes per a Mireia Gutiérrez. L’esquiadora es troba en ple procés gripal que afecta el seu estat físic i que la fa ser dubte per a que pugui competir la pròxima matinada a l’eslàlom dels Jocs Olímpics de PyeongChang. La corredora està seguint un tractament i s’espera que sigui eficaç per a que pugui sortir a competir a la pista.

Des de que es troba a Corea del Sud, Gutiérrez ha realitzat dos entrenaments de la disciplina. El primer va ser en un traçat molt similar al que es trobarà a la cursa. En el segon va ser quan va començar a trobar-se malament. «Des d’aleshores està amb grip. Tenim el suport del metge francès i sembla que millora. Esperem que superi el procés gripal i arribi el més en forma possible el dia de la cursa. Esperem que ja no tingui febre, que hagi pogut activar-se una miqueta i confiem que pugui fer el seu esquí, ja que només són dues mànegues, i la força mental a vegades ajuda a fer coses bones», assenyalava Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí. A l’espera que l’estat físic de la corredora millori, l’entrenador i l’skiman de la l’esquiadora, Marc Gutiérrez, treballen per posar a punt el material per a la cursa «i que pugui donar el 100 %».

El vent està sent protagonista

Si hi ha un fenomen meteorològic que està protagonitzant l’inici d’aquests Jocs en esquí alpí és el vent. Les fortes ratxes que es produeixen està afectant al normal desenvolupament de les curses i els entrenaments, amb diverses cancel·lacions i canvis de programació. Des de l’organització estan especialment preocupants per si persisteixen les actuals condicions adverses. De moment el descens masculí i el supergegant femení han hagut de canviar de dates, passant a dijous. El director de cursa de la FIS, Atle Skaardal, indicava que «serà difícil reubicar totes les proves en el calendari» si la situació persisteix els pròxims dies.

Els robots també competeixen

Corea del Sud és una de les referències mundials en quan a tecnologia. Algunes de les marques més importants del sector a nivell internacional són d’aquest país i aprofitant l’avinentesa d’acollir els Jocs Olímpics d’hivern van voler demostrar el seu poder amb una cursa amb uns esquiadors ben peculiars. Els robots van ser aquesta vegada els participants, en la que és la primera vegada que es realitza una carrera d’esquí alpí d’aquestes característiques.

Van ser vuit els que van participar en un eslàlom, projectes d’universitats sud-coreanes. Les màquines sortien del tot equipades, no només amb els esquís obligatoris per lliscar sobre la neu, sinó també amb pals i roba, tot i que el fred no afectava als seus circuits. A la cursa es va observar diferents tipus de prototips, uns més exitosos que els altres. La velocitat que imprimien deixava que desitjar si algun dia es volen batre contra els humans, o bé i volen competir en les mateixes condicions. Queda clar que en matèria d’esquí alpí, encara queden anys per a que els robots puguin arribar a un nivell similar que els corredors de carn i ossos. No és la primera ocasió que els robots apareixen en aquests Jocs, ja que un també va portar la torxa olímpica.

Rodríguez acaba al 20è lloc al gegant de Font Romeu

L’estació de Font Romeu va acollir la primera de les curses del Campionat de França júnior, un gegant, amb una nodrida participació andorrana. El més destacat va ser Quim Rodríguez, que va completar la prova a la 20a posició amb un temps de 2.25,07 minuts. Albert Pérez va ser 27è (2.25,88), Pol Suárez 43è (2.28,09), Lucas López 52è (2.29,25), Nico Castro 67è (2.31,31), Francesc Martí 78è (2.32,91), Joaquim Gali 79è (2.33,23), Alejandro Ciaurriz 89è (2.37,38) i Edgar Garcia 90è (2.38,70). Quedava eliminat a la segona mànega Xavi Cornella, mentre que a la primera ho havien estat Albert Torres i Isidre Bartumeu. El guanyador va ser l’esquiador francès Adrien Masson amb un crono de 2.21,93. El van acompanyar al podi els seus compatriotes Diego Orecchioni (2.22,88) i Paco Rassat (2.23,08).