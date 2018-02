Bandes sonores de Holywood per a la segona edició de Mamapop

La segona edició del Mamapop a Andorra estarà articulada per grans bandes sonores de Holywood com les de El Guardaespatlles, Flashdance, Pretty Woman o Moulin Rouge i se celebrarà el proper 10 de marça al Centre de Congressos de la capital. La recaptació de Mamapop se cedeix íntegrament a l’Assandca, que la utilitza per finançar els trasllats de moltes dones afectades de càncer de mama que han d’anar a tractar-se a França o a Espanya i que tenen dificultats per costejar la despesa familiar addicional que això suposa, així ho va explicar ahir el president de l’associació, Josep Sarabia, durant la presentació de l’espectacle d’aquest any que va fer acompanyat del president del comitè organitzador de l’esdeveniment, Manel Simón i del director musical, Antoni Tolmos. Sarabia va explicar que la majoria de persones que demanen el servei de trasllat d’Assandca són dones i que el càncer amb més incidència entre aquestes és el de mama. De fet, es calcula que una de cada vuit dones patiran un càncer de mama al llarg de la seva vida. L’objectiu del Mamapop d’aquest any és igualar l’èxit de la primera edició que va aplegar prop de 850 persones i que va fregar el ple absolut del Centre de Congressos: 900 persones amb una sèrie de versions d’èxits dels anys 80.

35 artistes dalt de l’escenari



Les veus femenines aniran a càrrec de Carmen Porcar i les masculines les encarnarà el cantant Toni Gilabert, ambdós ja han col·laborat amb altres edicions del Mamapop. Tolmos va avançar que «l’espectacle serà molt visual amb prop de 35 artistes damunt de l’escenari entre músics cantants i ballarins». El director musical també va fer èmfasi en el fet que «de vegades, les iniciatives solidàries descuiden la qualitat musical però per a nosaltres el concepte va ser un espectacle professional des del primer moment i vam pensar que no havien de ser incompatibles».



Els organitzadors van definir l’espectacle com a «més tranquil que el de l’any passat» que tot i que estava pensat per ser gaudit des de la butaca va fer aixecar l’auditori qui va estar ballant durant tota la sessió, una «sorpresa molt satisfactòria pels membres del Mamapop. Simón va matitzar que després d’aquesta experiència no sabien si podrien «aturar el gen dansaire andorrà».

Músicoterapia

Diuen que «qui canta els mals espanta», va recordar Simón, qui tot i reconèixer que els progressos en la malaltia han d’arribar del món científic, va considerar que «els beneficis de la música en el benestar de la persona s’acaben notant en el sistema immunològic» i tot suma per a la recuperació. A més, els organitzadors van considerar que el Mamapop proporciona l’oportunitat de relacionar la malaltia amb un acte lúdic i no sempre amb un entorn trist.



Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web de l’espectacle, a totes les escoles Inlingua del país i també a l’Assandca per un preu de 20 euros.