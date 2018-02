L’ONCA enceta el projecte educatiu amb la Cia Com Sona

El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, inicien una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El projecte del 2018 està format per cinc concerts repartits durant tot l’any, el primer dels quals és A cau d’orella, que tindrà lloc el 24 de febrer a càrrec de la Cia Com Sona. El 14 d’abril serà el torn d’El flautista d’Hamelín amb Maquineta Produccions. Percussió de butxaca presentaran Desconcert el dissabte 12 de maig. El dissabte 29 de setembre serà el torn de l’actuació El bosc màgic d’en Floc de Concerts per a nadons i el projecte d’enguany finalitzarà amb el divulgador David Puertas i el seu conte Des d’aquell dia les trompes són recargolades, el dissabte 10 de novembre.

‘A cau d’orella’

El primer concert familiar a càrrec de la Cia Com Sona i el seu espectacle A cau d’orella, serà el 24 de febrer, a les 17 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. En aquest concert, la música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle, amb una posada en escena molt cuidada i amb moments que són d’un veritable impacte fotogràfic. L’estètica pròpia dels anys 1920-1930 i del món del jazz queda accentuada en el vestuari de l’obra i en les sonoritats, amb petites pinzellades pròpies d’un món surrealista o fins i tot de l’estètica pròpia dels ‘hippies’ dels anys seixanta. El concert està recomanat per a infants fins a 6 anys.

Des d’ahir es poden comprar les entrades del primer espectacle a la pàgina web de l’Onca, a tres euros per localitat (venda anticipada) i cinc euros per localitat (el dia del concert), informa l’ANA.