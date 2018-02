L'àrea de Polítiques d'Igualtat atendrà l'agressió homòfoba que va patir un ciutadà dissabte passat a la matinada. El departament ja ha parlat amb la víctima i a partir d'ara se seguirà una actuació paral·lela a la denúncia policial que està en curs.

La col·laboració sorgeix després que l'home s'hagi posat en contacte amb l'associació Lgbtiq Som com Som per informar-los del succeït i demanar empara. Com a entitat social, Som com Som ha traslladat el cas a l'àrea governamental i ara serà l'Executiu l'encarregat d'analitzar els fets i de procurar l'ajuda adient. Tot i això, des de l'associació continuaran tenint contacte amb l'agredit i donant-li suport en l'àmbit psicològic i educatiu. A més, segons ha informat el seu president, Carles Perea, es mirarà si hi ha "un risc per a la persona" i s'acompanyarà en les situacions que faci falta.

Segons Perea, fa anys "que no hi havia una agressió [d'aquestes característiques] al país. L'any passat no en vam tenir i aquest any és la primera. La veritat és que podem dir que aquí les agressions homòfobes són contades". Tot i això, "el desitjable seria que no n'hi hagués cap".

Informe de les llibertats Lgbtiq

L'ONG canadenca Pflag ha fet públic un informe que analitza la comunitat Lgbtiq de diferents països, entre ells, Andorra. L'estudi li dona una nota de 64 sobre 100 i destaca que el Principat té mancances en les legislacions referents a la identitat de gènere i el canvi de sexe, així com que ha de millorar en els drets civils i les llibertats del col·lectiu en casos com "el servei militar, la donació de sang, l'adopció i la teràpia de conversió".

Al respecte, Perea ha destacat que la nota és positiva, perquè és "un aprovat alt", però que no està del tot d'acord amb les conclusions de l'informe. Pel que fa a la identitat de gènere, "és cert que hi ha alguns aspectes que cal canviar en la llei del Codi Civil, però es modificaran amb la nova llei d'igualtat que s'està preparant". Per exemple, a hores d'ara, una persona que vol canviar de sexe no es pot variar el nom fins que s'ha sotmès a les operacions pertinents. Però d'altra banda, s'ha inclòs el tractament hormonal per als transsexuals dins de la cartera de serveis de la CASS.

En relació als drets civils i les llibertats del col·lectiu, Perea considera que també s'ha avançat força. L'any 2014 es va aprovar el matrimoni homosexual i la possibilitat que qualsevol persona (independentment de la seva condició sexual) pugui adoptar sota els mateixos requisits.

Amb tot, Perea lamenta que l'ONG de Canada no s'hagi posat en contacte amb l'associació "com han fet altres organismes que han elaborat diferents informes. Hauria estat bé per contrastar la informació" i poder avaluar Andorra sota les lleis vigents i les que estan en tramitació.