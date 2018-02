Inspecció global a totes les escoles bressol

La futura reforma de la Llei dels serveis socials i sociosanitaris obligarà a que tots els sectors afectats rebin inspeccions, les quals és qüestió de temps que deixaran de ser voluntàries també per als centres privats, que estan menys vigilats per l’administració central.

Aquest va ser el tema estrella de la Comissió Nacional de Benestar Social, que a la reunió d’ahir va arribar a la conclusió de què la gran prioritat és passar revisió a totes les guarderies del Principat, que seran els primers centres en encetar els canvis una normativa que no es toca des dels anys 90 i que gairebé tres dècades després requereixen una revisió profunda que tingui correlació amb la situació actual i les necessitats reals.

Andorra volta la trentena de guarderies i la idea és que s’inspeccionin totes al llarg d’aquest any. «Les farem amb previ avís perquè tots els centres puguin aportar tota la documentació necessària i abastaran tots els aspectes possibles: des dels recursos humans als béns materials, plans pedagògics, menjar, condicions d’habitabilitat, ràtio de professionals... Es valorarà tot», va deixar clar Xavier Espot, responsable de la cartera d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Qui vetllarà perquè es compleixin els criteris de seguretat, qualitat i eficàcia establerts a la llei és l’Àrea d’Autorització, acreditació i inspecció social i sociosanitària, que es va crear el 28 de juny del 2017.

S’ha començat per les guarderies perquè ja existia un sistema d’inspecció instaurat, però també perquè cal reformular-ho tot d’acord amb les noves premisses de la llei i, per tant, segons Espot, «acabarem de fer i de millorar tot el fet fins ara». A més, es tracta d’un servei que està descentralitzat, complex d’inspeccionar i sobretot, sensible... L’atenció als infants és sempre una prioritat i segons va reconèixer el ministre, «és un servei que genera algunes queixes i que tot i que s’havien fet inspeccions prèvies, s’ha d’instaurar una metodologia d’inspeccions coherent, global i unificada per a tots els centres».

Sancions sense miraments

Així doncs, se sancionarà si cal, sense miraments, a tot aquell centre que no compleixi amb la normativa vigent actual –la creada als anys 90– però aquestes inspeccions també permetran «constatar la realitat» dels centres i generar així una base poder començar a treballar en un canvi de la normativa actual pel que fa als requeriments que se’ls exigeix sobre la qualitat de serveis.

Acabat aquest sistema d’inspecció i modificats els requeriments bàsics per adaptar la llei a l’actualitat, es procedirà a estudiar les tarifes públiques perquè Espot va assegurar: «No és normal pagar quantitats diferents en funció de la parròquia». Així doncs, s’unificaran els preus, sempre incloent els ajuts a les famílies que tinguin problemes econòmics. «Això no significa que es puguin els preus», va deixar clar el ministre. «És una garantia de què es respecta per igual a tots els ciutadans i tant el Govern com els comuns estem d’acord que un mateix servei s’ha de pagar per igual a tot el país», va concretar.

Una vegada s’hagin inspeccionat les escoles bressol, la Comissió focalitzarà els seus esforços en la resta de serveis socials i sociosanitaris: els centres d’acollida, els esplais, els casals de Gent Gran, els serveis d’atenció domiciliària, els de teleatenció o el de transport. «Això s’haurà de calendaritzar». La data, però, queda un pèl lluny per fer-ho ara.

L’atenció domiciliària puja un 30% i té 223 usuaris

L’altre punt de pes en l’ordre del dia de la Comissió Nacional de Benestar Social va ser el balanç i les dades del nou servei d’atenció domiciliària, que ha complert vuit mesos després del traspàs dels comuns i el SAAS al Govern. I segons Espot, han estat tot un èxit: «Hi hja un creixement exponencial en el número d’usuaris», va assegurar, «hem passat de 167 usuaris a principis de juliol als 223 que hi ha actualment», va afegir. Això es tradueix en 56 casos nous i un creixement d’un 30%: «Supera de llarg les nostres expectatives», va sentenciar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Una de les claus és l’ampliació dels horaris. Quan estava en mans dels comuns, el servei d’atenció domiciliària funcionava de dilluns a divendres, de set del matí a deu de la nit. Ara, en alguns casos s’inicia a les 6.30 hores i s’estira fins les dotze de la nit. A més, també hi ha disponibilitat per al cap de setmana: «Molts ja no cal que vagin a una residència amb aquests horaris. Hi ha un abast més ample i per això cada cop hi ha més persones que el fan servir», va apuntar Espot. El més curiós és que continuen sent 33 treballadors al departament d’atenció domiciliària i segons una enquesta de satisfacció a gairebé tots els usuaris, un 90% diu que el servei és bo o excel·lent.