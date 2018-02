Els informes d’adjudicació al germà de Martí, a la Fiscalia

El Govern va trametre ahir, tant a la Fiscalia com al Consell General, tota la informació relativa a les adjudicacions a l’empresa SPAI, propietat del germà del cap de Govern. Segons un comunicat de l’Executiu: «La documentació s’ha tramès per voluntat pròpia, ja que fins al moment no consta cap pregunta parlamentària ni cap requeriment per part del Ministeri Fiscal». La documentació inclou un informe relatiu a les adjudicacions del manteniment hardware i software del maquinari IBM, així com la documentació referent als anys 2014-2017 i una la carta d’IBM atestant que SPAI és l’única empresa per realitzar a Andorra les operacions tècniques de les quals és responsable IBM.