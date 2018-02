10 ‘casquets postquimio’, aturats per la burocràcia

El president d’Assandca, Josep Saravia, ha explicat avui que l’associació va entregar a l’hospital «deu casquets freds que van costar una fortuna i no s’estan aplicant per temes burocràtics però esperem que en una o dues més reunions es desencallin». El president ha especificat que es tracta d’uns casquets que es poden refrigerar que ajuden a no perdre el cabell després de les sessions de quimioteràpia, segons alguns oncòlegs, entre ells els que Assandca va consultar a Barcelona abans de fer la compra.

Saravia també ha revelat que el Dr. Albiol, oncòleg de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, no coincideix plenament amb els beneficis del casquet i considera que poden tenir efectes secundaris no desitjables com «problemes de congelació d’orelles o mal de caps a causa del fred excessiu», segons Saravia ha comentat que li havien transmès. Assandca va comprar i cedir els casquets a l’hospital fa més d’un any perquè qualsevol persona en tractament de quimioteràpia se’n pogués beneficiar.