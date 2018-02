Cinca i Cornella expliquen al Tresor americà les reformes

El ministre de Finances, Jordi Cinca, i la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, van explicar ahir les reformes econòmiques i fiscals d’Andorra a responsables de la Comissió de Mercats i Valors dels Estats Units (SEC) i del Tresor Americà, segons va informar el Govern a través d’un comunicat. Acompanyats per l’ambaixadora d’Andorra als Estats Units, Elisenda Vives, es van trobar a Washington, amb representants de l’oficina d’Afers Internacionals de les dues institucions nord-americanes. Durant les reunions Cinca va relatar els esforços fets per posar en pràctica aquest nou model fiscal que ha permès reforçar la plaça financera andorrana. En aquest sentit, el ministre i la secretària d’Estat van afegir que el compromís d’estandardització i homologació no és únicament del Govern, i que totes les lleis implementades en aquest àmbit van ser votades per unanimitat pel Consell General. Les reunions van permetre avaluar els processos i el nivell d’intercanvi d’informació existents entre Andorra i els Estats Units (IRS).

Ambdós països es van mostrar satisfets pel grau de cooperació en aquesta matèria. Cinca i Cornella van voler fer palès que aquest nou model econòmic i financer possibilita la via del creixement i que té continuïtat amb la firma d’un acord amb la Unió Europea que permeti accedir al mercat interior comunitari.

L’agenda del ministre i la secretària d’Estat segueix avui a Nova York per a assitir a la Primera Conferència Mundial de la Plataforma de Col·laboració sobre Tributació, Fiscalitat i Objectius de Desenvolupament Sostenible, organitzada per les Nacions Unides, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.