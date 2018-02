‘El robatori de les olles’ posa fi al carnaval d’Andorra la Vella

Robar pa, embotits i altres queviures. Amb aquest objectiu, s'han reunit una trentena de persones de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella a la plaça Guillemó. Una tradició que emana de mitjans segle XX i que es va recuperar fa cinc anys. Segons informa l’ANA, amb el temps, l’activitat s’ha anat suavitzant, fins a tal punt que els participants ja no roben, sinó que demanen.

En els inicis de la tradició, el jovent del poble aprofitava la disbauxa de carnaval per entrar a les cases a robar el menjar que estaven fent les padrines a les olles, i ho feien de manera ordenada, tots agafats de les mans i vestits de consellers generals. Arran d’això, l’acte es va batejar en el seu moment com El robatori de les olles. Ara, el jovent actual compleix amb el costum d’anar vestits de consellers generals i en formació agafats de les mans, però el robatori s’ha convertit en demanda.

Aquest any, els dansaires han començat des de la plaça Guillemó fins a entrar a alguns establiments col·laboradors del Centre Històric per demanar alguna cosa per menjar. Durant l’acte també es van interpretat algunes dances per entrar en calor i animar el públic assistent. Un cop acabat l’espectacle, es va procedir al judici de Sa Majestat el Carnestoltes i la posterior crema, a la mateixa plaça. Amb tot plegat, Andorra la Vella va posar punt i final al carnaval d’aquest any.

La Massana

Qui no dona per finalitzades les accions de Carnaval és la Massana, que durant tota la setmana oferirà diferents propostes artístiques i lúdiques per a nens i joves. La vessant més creativa es veurà dijous amb el Taller de disfresses senyor Pessigolles. Tindrà lloc a la Biblioteca Comunal Antoni Morell a les 18.00 hores de la tarda.

Pel que fa al públic juvenil, el Punt 400 també organitza diferents propostes, com un taller de manualitats (demà) i una master class de freestyle i snow a Arinsal (dijous). L’oferta es tancarà amb una festa de Carnaval al Punt 400 (16 de febrer).