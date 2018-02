Suspens per als senyals que duen als hospitals pirinencs

El RACC ha tornat a suspendre la senyalització de les carreteres per arribar als hospitals del Pirineu, pel fet que en la meitat dels casos analitzats en l’última avaluació, se senyalitza massa a prop del destí final i no es fa un seguiment de recorregut a cada encreuament. Els resultats negatius no són una novetat per als Pirineus. De fet, ja es va detectar en una primera avaluació feta fa cinc anys. Des d’aleshores, pràcticament no ha millorat. El RACC ho atribueix en bona part a la diferent titularitat de les carreteres i a la falta d’unificació de criteris entre les administracions. Per això, demana que els diferents ens públics ho tinguin en compte i treballin conjuntament en aquest sentit. També recomana incrementar la inversió en panells de senyalització variable a les carreteres pirinenques per millorar la gestió del trànsit, en casos d’accidents i davant episodis de nevades.



D’altra banda, la senyalització de les estacions d’esquí i dels parcs naturals ha registrat una lleugera millora des del 2012, mentre que els nuclis urbans pirinencs són les destinacions més ben senyalitzades, tal com revela la segona auditoria de senyalització al Pirineu efectuada pel RACC el 2017. També s’aprecien millores pel que fa a la continuïtat de la senyalització. La visibilitat i el manteniment dels senyals d’orientació són els aspectes que obtenen millor puntuació i aquest darrer és el que registra una millora més considerable respecte al 2012.



El RACC ha analitzat per segon cop la senyalització existent per arribar a 23 destinacions d’especial interès del Pirineu de Lleida i de Girona. Per fer-ho ha recorregut 81 itineraris diferents des d’una trentena d’orígens que sumen més de 4.600 quilòmetres de carreteres. Entre els destins estudiats hi ha els principals nuclis urbans, hospitals i punts d’interès turístic, com estacions d’esquí i parcs naturals. Els resultats es centren en els criteris de continuïtat, comprensió, visibilitat i manteniment dels senyals d’orientació.



Des del RACC consideren que el resultat general de l’auditoria «és acceptable però encara té un ampli marge de millora», segons el director de la Fundació RACC, Lluís Puerto. Tot i que el RACC ja ho va detectar el 2012, el nou estudi torna a suspendre les indicacions per arribar als hospitals pirinencs (42,4 punts sobre 100). Els hospitals de Puigcerdà (29) i Campdevànol (30) es troben a la cua dels destins, amb uns resultats « insuficients» tenint en compte que són serveis de primera necessitat. L’Hospital de la Seu assoleix un aprovat just (52,5), mentre el de Vielha arriba als 58 punts.



La senyalització de les estacions d’esquí (61,5 punts sobre 100) d’esquí i dels parcs naturals (66,4) registra una lleugera millora, especialment pels resultats obtinguts per Boí Taüll (65,5) i Port Ainé (69,1) , d’una banda, i pel Parc Natural del Cadí-Moixeró (70), de l’altra. Per contra, Vallter 2000 (65,3) i Baqueira Beret (63), empitjoren lleugerament, tot i que l’estació d’esquí pitjor senyalitzada segueix sent Vall de Núria (55 punts).