Ld’A s’alia amb Iniciativa Liberal per col·laborar en campanya

Liberals d’Andorra va signar ahir a la tarda un acord de col·laboració amb el recentment creat partit portuguès Iniciativa Liberal. L’aliança es materialitzarà fonamentalment en tres punts segons va explicar el president de Ld’A, Jordi Gallardo. «El primer serà la col·laboració durant les campanyes electorals; el segon, l’intercanvi d’experiències per canviar la manera de fer política i la relació amb els ciutadans; el tercer és intentar que els dos partits siguin un motor de projectes per a partits liberals dins de l’agrupació europea ALDE [Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa]».

Comunicació amb el ciutadà

Precisament en el punt de millora de la comunicació va incidir la consellera Judith Pallarès: «El que ens ha enamorat d’Iniciativa Liberal va ser la manera de rebre les propostes de la ciutadania [...] ens preocupa arribar a les eleccions amb una població motivada per lluitar contra l’abstenció».

Comunitat portuguesa

«L’abstenció és un problema greu a Portugal, a les darreres eleccions hi va haver un 60% de persones que no van votar i la nostra relació amb Liberals d’Andorra també pretenem que ajudi a mobilitzar la part de residents que poden votar», va explicar el vicepresident executiu i fundador d’Iniciativa Liberal, qui va afegir: «Volem que la nostra relació amb Andorra vagi més enllà de la col·laboració per a les eleccions, la comunitat portuguesa sovint se sent oblidada per Lisboa i nosaltres hi volem tenir un vincle permanent i apropar-los una altra vegada a la realitat del país, que ha estat dominada molts anys per partits clàssics que han perdut l’interès». Iniciativa liberal es va constituir oficialment a Portugal el novembre de l’any passat i es va convertir en l’únic partit no d’esquerres nascut en els últims 20 anys.