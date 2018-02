La Festa del Nòrdic debuta aglutinant activitats

La primera Festa del Nòrdic neix amb la intenció de donar a conèixer algunes de les disciplines que es realitzen a Naturlandia, disputant-se en un mateix cap de setmana i que tindrà plena dedicació a la població Sant Julià de Lòria.

El 17 i 18 de febrer s’organitzen tot un seguit d’activitats a Naturlandia. Dissabte es disputarà la tercera edició de l’Skicross i per primer cop una biatló amb proves de tir per grups. Diumenge serà el torn de la 28a edició de la marxa Andorra Fons i d’una raquetada popular, dirigida especialment pel familiars i amics dels participants a la marxa. Totes aquestes activitats es portaran a terme a la cota 2.000, però les cerimònies d’inauguració i de cloenda es realitzaran a la plaça de la Germandat de Sant julià,

«Hem englobat les curses de la temporada i hem afegit algunes més i altres activitats per fer-ho tot en un cap de setmana. Entenem que això és un al·licient més per a que la gent es desplaci fins aquí no només per fer una cursa», assenyala Gaspar Pellicer, membre del Nòrdic Esquí Club La Rabassa-Naturlandia, perquè afavoreix «a la gent que és de lluny i que valorarà més passar un cap de setmana amb tot d’activitats, que no pas venir a fer només una cursa i tornar a marxar»

El conseller d’Esports del comú lauredià, Pere Pràxades, exposa que és una oportunitat per a que «els ciutadans de la parròquia es donin compte que les curses es poden fer a dalt, però també es poden desenvolupar activitats a la cota 900, i per tant amb aquesta proximitat permet a la gent del poble gaudir dels esdeveniments», amb la intenció d’«implicar tota la ciutadania» en els actes, i «esperem que es pugui consolidar pels anys vinents».