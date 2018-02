L’ABP desconvoca la vaga i la Copa es jugarà

Problema solucionat. L’ACB i l’Associació de Basquetbolistes Professionals (ABP) van arribar a un acord a la segona reunió que van mantenir a la seu del Consell Superior d’Esports, que suposa la desconvocatòria de la vaga prevista per avui i que la Copa del Rei es pugui disputar.

El principal punt de conflicte del conveni col·lectiu era el fons social, i al final es va arribar a un acord entre ambdues parts per als pròxims quatre anys. Al primer «l’ACB pagarà al sindicat 315.000 euros per a la destí dels usos del sindicat. En el segon serà igual, al tercer serà de 280.000 i el quart 270.000. A partir del segon any serà el moment que l’ABP posarà en marxa les quotes als seus associats que estableixi segons la seva decisió», indicava Esther Queraltó, secretària general de l’ACB.

Alfonso Reyes, president de l’ABP, exposava que «sortim amb una nova relació entre jugadors i clubs. És un punt de partida molt important per afrontar reptes que hem de solventar». Després de deixar enrere la vaga, «ara toca gaudir de la Copa del Rei, que és la nostra joia de la corona».