El Govern demana un preavís de 72 hores per convocar la vaga

El Govern va demanar ahir als representants sindicals que convoquin la vaga amb un preavís de 72 hores per tal de donar prou temps de planificació a les famílies, empresaris i ciutadans. «Es considera que 72 hores són imprescindibles per garantir alguns serveis mínims, especialment pensant en ensenyament o pel transport de mercaderies, pels possibles efectes que hi pogués haver per aturades a la duana», va exposar la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, que va reiterar que la reforma de la llei segueix endavant.



La petició es va fer en el marc de la trobada que van mantenir ahir al matí els sindicats amb el cap de Govern, Toni Martí, la mateixa Descarrega i els ministres d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i d’Educació i Ensenyament Superior. A la sortida de la reunió, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va exposar que debatran la proposta per decidir si l’accepten. «Nosaltres no volem perjudicar a ningú, volem ser escoltats, volem diàleg i consens», va afirmar.

Serveis mínims

Des dels sindicats no es va amagar la sorpresa per no rebre cap proposta, encara, sobre la fixació dels servei mínims. El cap de Govern els va exposar la voluntat de pacte i se’ls va informar que seran els directors dels diferents departaments qui negociïn aquests serveis mínims amb els seus treballadors i durant la setmana es farà arribar un document amb les opcions als sindicats. En cas que no hi hagi acord, s’ha convocat una nova reunió per dilluns per intentar fixar-los de mutu acord amb els representants dels treballadors de l’administració.



«El què estem valorant amb els directors és quins són els serveis mínims que permeten respondre als serveis essencials del ciutadà», va afirmar Descarrega. I és que ahir a la tarda mateix es va fer una reunió amb tots els directors de l’administració on se’ls va demanar que negociïn aquests serveis mínims, tenint especialment en compte tots aquells serveis relacionats amb l’atenció al públic. Des dels sindicats es va indicar que un cop tinguin la proposta «veurem si hi podem arribar o no» i van demanar que els llindars siguin equiparables als dels països europeus. Amb tot, Ubach va apuntar que «ens estranya molt que les direccions puguin fixar uns serveis mínims sense haver parlat amb els sindicats». La ministra va indicar que per exemple, els consta que en el cas dels bombers ja s’ha pactat un document entre la direcció i el sindicat.

Propostes

D’altra banda, en la trobada d’ahir el Govern va posar sobre la taula un seguit de propostes encaminades a precisar alguns aspectes de la nova llei responent «a neguits i inquietuds que els treballadors de l’administració ens han transmès en les reunions que hem mantingut». Entre les mesures que s’han presentat, tal com va avançar EL PERIÒDIC, en destaca el compromís perquè el nou règim de quinquennis no s’apliqui fins que estiguin en vigor els reglaments que desenvolupin el complement de carrera i el complement de productivitat. A més, aquest règim de quinquennis no es començarà a aplicar fins que es completi i es meriti el període de triennis que estigui en curs per a cada treballador. També s’ha proposat que el complement de productivitat, que serà del 25% del sou mensual cada dos anys, s’incrementi fins al 50% del sou per als nivells de classificació inferiors i també per a les persones que es trobin a la banda màxima retributiva del seu nivell i que, per tant, no tindran progressió horitzontal. L’executiu també s’ha compromès a elaborar els reglaments de la llei en un període de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei i que en cas d’adaptació del lloc de treball per motius de salut la retribució garantida sigui del 80% i no del 75%, tal com es preveia. «Hem intentat proposar mesures que puguin compensar algunes situacions a l’administració degut a aquesta aturada del sistema anterior», va afirmar la ministra. Des dels sindicats però, es va insistir que l’única manera de negociar és començar de zero. «Intenten fer servir la llei de DA que no és la nostra com a base de la negociació i nosaltres ja li hem dit clar que el què volem és un full en blanc i tornar a començar des de zero. No volem imposar res, volem el diàleg i el consens que a dia d’avui se’ns ha negat», va sentenciar Ubach. Tot i la confrontació, Descarrega va exposar la voluntat que la reforma pugui entrar a tràmit parlamentari «en les properes setmanes».

Més despesa

Cal destacar que en el document que es va entregar als funcionaris Govern deixa clar que la voluntat és «garantir la sostenibilitat» de l’administració però que «això no vol dir necessàriament reduir la despesa». Els representants sindicals es van mostrar sorpresos per aquest fet i la ministra ho va justificar dient que el què era insostenible era «la despesa del sistema d’avaluació de l’acompliment del model anterior» i va remarcar que l’estudi d’impacte econòmic fixa que l’increment de la despesa és «sostenible pressupostàriament».