SDP diu que el col·lapse viari es deu a la «falta» de planificació

El comitè local d’SDP d’Escaldes-Engordany ha lamentat que el «col·lapse circulatori» que està provocant les obres del carrer Santa Anna és resultat d’una manca de «planificació prèvia de la circulació viària», tal com va explicar la formació en un comunicat. El «caos» de vehicles fa referència a les cues que es creen al llarg de l’avinguda del Pont de la Tosca, la part alta de l’avinguda Carlemany i el carrer de Príncep de Gaulle. «Sabem que calia dur a terme els treballs de renovació dels serveis i d’embelliment del carrer, però el que no podem compartir és el moment escollit per fer-ho», diu l’escrit.



SDP critica que el comú no ha tingut en compte que durant els mesos de gener i, especialment, de febrer, són «temporada de molta afluència d’esquiadors». «Més encara quan la nostra parròquia acull un gran nombre d’autobusos de grups turístics», afegeix el text. El grup també constata que l’hora d’entrada a les escoles i, sobretot, la de sortida, coincideix amb la baixada de pistes i «fan que es col·lapsi tota la zona, malgrat els esforços del servei de circulació», apunten des d’SDP, que asseguren que durant almenys tres mesos més, els residents i turistes patiran aquestes «dificultats de circulació». «El que més ens preocupa als progressistes, més enllà de la planificació organitzativa, és la manca de planificació futura», s’explica al document.



Així, SDP considera que és prioritari racionalitzar i revisar de manera urgent els sentits de circulació, ja que des de la transformació de l’avinguda Carlemany en zona de vianants, el carrer Santa Anna «ha esdevingut una de les vies principals d’entrada al nucli d’Escaldes». «Els diners invertits en les millores no serviran de gran cosa si no es planifica d’una vegada per totes la circulació del conjunt de la trama», asseguren els progressistes, que consideren que s’ha d’actuar immediatament pel fet que els canvis a l’avinguda del Fener han agreujat el problema.



El grup polític considera que no té sentit que la major part del trànsit rodat d’accés a Escaldes i les Valls del Nord es faci pel carrer de la Unió, creuant una artèria d’ús preferent per als vianants que ara es vol potenciar. «És un gran contrasentit», se subratlla al comunicat.