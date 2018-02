Dos incendis obliguen a evacuar un edifici del Pas de la Casa i un restaurant d'Arans

Els Bombers han rebut aquest matí (a les 6.45 hores) un avís de foc localitzat en un edifici del Pas de la Casa. La dotació de la zona s'ha desplaçat fins al carrer dels Pareatges, on s'ubica l'habitatge afectat, i ha evacuat a tots els veïns del bloc, que té sis plantes i dos pisos per replà. En vista de la magnitud dels fets, les dotacions de Bombers de la Massana i d'Andorra la Vella també s'han hagut de desplaçar fins a la zona i, en total, s'han ajuntat quatre vehicles i 11 agents.

Segons ha informat el cap de guàrdia, l'incendi s'ha originat al menjador d'un dels dos àtics que integren les plantes superiors i s'ha acabat calcinant tot l'habitatge. El pis contigu ha quedat afectat pel fum.

Tot i l'espectacularitat del foc, només s'han hagut de lamentar danys materials i en un principi sembla que l'estructura interna de l'edifici no hauria quedat afectada. Per aquest motiu, un cop acabats els treballs (a les 7.44) els veïns han pogut tornar a les seves cases, menys els del pis cremat, que ha quedat totalment inservible.

Malgrat que encara s'han d'estudiar les causes de l'incendi, el cos ha constat que el foc s'ha originat al menjador de l'habitatge i que des d'allà s'ha anat estenent a la resta de les estances. A hores d'ara, la dotació de Bombers del Pas continua assegurant la zona i acabant de revisar les afectacions del succeït.

Foc al restaurant

Els Bombers de la Massana també s'han hagut de desplaçar aquest matí (a les 7.41 hores) a un restaurant de la carretera general d'Arans per un avís de fum. En arribar als llocs dels fets, el cos ha constat que es tractava d'un petit incendi originat al menjar de l'establiment. Les primeres hipòtesis apunten que les flames s'han produït a la xemeneia del restaurant i que s'han anat estenent pels voltants, que es trobaven ple de fusta.

El foc s'ha donat per extingit a les 8.34 hores i no ha arribat a afectar els pisos que hi ha a la part superior de l'edifici.